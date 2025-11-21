Sosed ne dovoli obnove fasade: kaj lahko naredim in kakšne so moje pravice? #pravni nasvet

Pozdravljeni. Imamo vrstno hišo, ki meji na soseda. Hiša je postavljena na parceli brez odmika. Naša stranska stena je torej meja s sosedi. Tako je bilo zgrajeno leta 1970 po načrtih iz leta 1965. Zaradi potrebne obnove fasade želimo tudi na tej strani obnoviti zaključni sloj. Torej ne bi dodajali izolacije, čeprav bi bilo to potrebno, a bi tako posegali čez mejo na sosednjo parcelo. Zaključni sloj ima 15 milimetrov in hiša bi bila urejena. Sosed pa pravi, da nam tega ne pusti. Seveda smo pripravljeni plačati tudi nadomestilo za postavitev odra, trajalo bi tri dni, a on ne pusti. Take težave so bile že prej, saj se postavlja v vlogo odločevalca. Kakšne so poti, da dosežem pravico za normalno vzdrževanje svoje nepremičnine. Lahko zahtevam služnost?

Spoštovana Iva, zahvaljujemo se vam za zelo zanimivo vprašanje.

Vašo tematiko ureja stvarnopravni zakonik (SPZ), in sicer v 76. členu – Vzdrževalna dela, ki pravi, kot sledi:

(1) Lastnik nepremičnine, na kateri je nujno treba izvesti dela, ki so potrebna za uporabo in izkoriščanje nepremičnine, lahko začasno uporabi sosednjo nepremičnino zaradi izvedbe del, če teh del ni mogoče izvesti drugače ali jih je mogoče izvesti samo z nesorazmernimi stroški.

(2) Po uporabi mora na sosednji nepremičnini vzpostaviti prejšnje stanje.

(3) Na zahtevo lastnika nepremičnine, ki jo je začasno uporabil, mora plačati primerno nadomestilo.

(4) Pred začetkom del je treba ob primernem času in na primeren način obvestiti lastnika ali posestnika tuje nepremičnine.

V vašem primeru mora torej sosed dovoliti obnovo fasade, ki pomeni nujna vzdrževalna dela.

Žal pa imate problem s soglasjem oziroma dovoljenjem za poseg v sosedovo parcelo zaradi postavitve gradbenega odra, ki vam ga sosed odreka. V takem primeru vam brez soglasja soseda najverjetneje preostane le ustrezna tožba na pristojnem sodišču.

Druga možnost pa je tožba na ustanovitev služnosti. Služnosti prav tako ureja stvarnopravni zakonik, in sicer v poglavju IX. Služnosti v členih 210 in dalje. V vašem primeru bi šlo za stvarno služnost izvrševanja določenih dejanj – dostop v primeru nujnih vzdrževalnih del – za potrebe vaše nepremičnine, ki bi tako postala gospodujoča stvar. Stvarna služnost nastane z zakonom, na podlagi pravnega posla ali z odločbo državnega organa. V vašem primeru bi to pomenila ustrezna odločba sodišča za ustanovitev služnosti vzdrževanja vaše nepremičnine.

Predlagamo vam, da se ponovno obrnete na soseda, naj vam dovoli vzdrževalna dela na podlagi člena 76. SPZ in mu tudi razložite, da bo v primeru sodnega postopka ta najverjetneje odločen v vašo korist. Da bi se izognili vsem težavam, bi bilo za soseda bolje, da vam izda soglasje za dela na fasadi.

Pravnik na dlani