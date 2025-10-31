Oporoka vas izpusti, zakon pa ne: kako do nujnega deleža po očetu #pravni nasvet

Imam očeta, s katerim nimam stikov. Je poročen, moja polsestra je umrla že davno, sin od njegove zdajšnje žene tudi. Oče ima v Bosni sestre, brata in nečake ter sestro na Floridi. Z ženo imata stanovanje, avtomobil in garažo. Zanima me, ali lahko zahtevam delež od vsega tega in česarkoli drugega, kar je napisano na ženo, če oče umre in nisem napisan v oporoki. Ne vem, ali žena ima koga za seboj ali ne. Sem pa očetov edinec po sestrini smrti. Vnaprej se vam prav lepo zahvaljujem za odgovor. P. S. Če obstaja oporoka in v njej nisem omenjen, ali sem vseeno poklican na sodišče? Hvala, lep pozdrav.

Pravnik na dlani odgovarja:

Spoštovani Mario, glede dedovanja velja Zakon o dedovanju. V vašem primeru je pomembno, kje živi vaš oče. Če živi v Sloveniji in je tudi premoženje v Sloveniji, za to premoženje velja slovenska zakonodaja.

Vsekakor ste poleg njegove žene zakoniti dedič po očetu, in sicer dedujete eno polovico premoženja, drugo polovico premoženja pa deduje njegova žena.

V primeru oporočnega dedovanja lahko uveljavljate nujni delež, ki znaša polovico tistega, kar vam pripada na podlagi zakonitega dedovanja. To bi pomenilo eno četrtino premoženja.

Drugi dediči v tem primeru ne bi smeli priti v poštev.

Če je premoženje napisano na ženo, je mogoče uveljavljati tudi izločitev premoženja, kar pomeni poseben postopek. Zaradi posebnosti in premalo informacij žal ne moremo obrazložiti tega postopka. Vsekakor je lahko premoženje napisano kot lastnina pokojnikove žene, pomembno pa je, ali je to premoženje njeno posebno premoženje ali bi lahko šlo za skupno premoženje, kupljeno med trajanjem zakonske zveze.

Kompleksna tematika

V primeru očetove smrti bo pomembno, kdo bo sestavljal smrtovnico in ali vas bo navedel kot njegovega otroka in njegovega dediča. Upravna enota sama ugotavlja, ali obstajajo tudi drugi dediči v primerih, ko jih sestavljavec smrtovnice ne omeni.

V primeru očetove smrti menimo, da boste na sodišče povabljeni ne glede na to, ali obstaja oporoka ali bo šlo za zakonito dedovanje. V primeru oporoke se ta na sodišču prebere oziroma razglasi in se vse dediče povpraša, ali se z njo strinjajo oziroma ali jo sprejemajo. V primeru nestrinjanja se ti dediči napotijo na pravdo, kjer morajo vložiti ustrezne tožbe.

Vsekakor gre za zelo kompleksno tematiko in žal nimamo vseh potrebnih informacij za izčrpnejše mnenje.

Pravnik na dlani