Ne živim v hiši, ali jo lahko vseeno izgubim zaradi bratovih dolgov? #pravni nasvet

Z bratom sva vsak lastnika polovice hiše. Jaz na tem naslovu nimam stalnega prebivališča. Če brat ne poravnava rednih obveznosti in stroškov, ali lahko izterjava ali celo dražba poseže tudi v moj delež? Robert.

Pravnik na dlani odgovarja:

Iz vašega vprašanja izhaja, da sta z bratom solastnika nepremičnine, vsak polovice. Solastnino ureja Stvarnopravni zakonik, in sicer v členih 65 in dalje. Predvidevamo, da solastnina v naravi ni razdeljena, kar pomeni, da sta z bratom solastnika v idealnih deležih.

V vašem primeru je pomembno, na koga se glasijo storitve oziroma položnice, za katere brat ne plačuje računov. Najverjetneje gre za običajne komunalne storitve, kot so vodarina, ogrevanje, elektrika ali kaj podobnega.

V primeru, da se računi oziroma položnice glasijo na ime vašega brata, se bo tudi morebitna izterjava vršila le proti njemu.

Odvisno, na koga se glasijo položnice

Prav tako bi se lahko postopki v najslabšem primeru končali celo z dražbo, vendar se bo ves postopek vodil le proti bratu in na njegov solastniški idealni delež. Če bi prišlo do dražbe, pa bi lahko na podlagi člena 347. ZFPPIPP Posebna pravila o uveljavitvi predkupne pravice uveljavljali to pravico kot solastnik.

V primeru, da niste naslovnik računov, zoper vas ne bo potekal noben postopek izvršbe ali kakšen drug sodni postopek.

V nasprotnem primeru, če se položnice glasijo na vaše ime, pa je žal drugače. Postopek se bo vodil zoper vas, ne glede na morebiten dogovor z bratom, da jih mora poravnavati on. Prav tako potem lahko v najslabšem primeru pride do dražbe oziroma prodaje vašega deleža na nepremičnini.

Samo dejstvo, da na naslovu niste prijavljeni, nima posebnega pomena za morebitne sodne postopke. Najbolj važen podatek je, na koga se glasijo položnice, ki se ne plačujejo.

Pravnik na dlani