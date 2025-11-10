Družinska vojna po smrti legendarnega Nikija Laude: vdova proti lastnim otrokom?

Po smrti legendarnega dirkača Nikija Laude leta 2019 za kulisami poteka oster pravni in družinski spor, ki pretresa Avstrijo. V središču je njegova vdova Birgit Lauda, proti kateri so zdaj padle težke obtožbe.

Dolgoletni odvetnik Nikija Laude in zaupnik Haig Asenbauer je po šestih letih prvič javno spregovoril za nemški Bild in ostro kritiziral tožbe, ki jih je Birgit Lauda vložila proti zapuščinskim in ustanovnim ureditvam. Po njegovih besedah naj bi s svojim ravnanjem izkrivljala resnico in škodovala lastnim otrokom.

Spor zaradi 30 milijonov evrov

Po poročanju tujih medijev se Birgit Lauda bori za 22 milijonov evrov iz Lauda Private Foundation ter dodatnih 8,5 milijona evrov iz ene od njenih podružnic. Vdova meni, da so dosedanja izplačila iz ustanove nezadostna in da ji pripada večji delež.

Sodišče je eno izmed njenih tožb že zavrnilo in ji naložilo plačilo 700 tisoč evrov sodnih stroškov, medtem ko se odločitev v drugem postopku še pričakuje.

Niki Lauda in Birgit Lauda (levo) Foto: Guliverimage

Asenbauer poudarja, da je Lauda pred smrtjo natančno določil, da naj bi njegova otroka Mia in Max prejela večji delež premoženja kot drugi družinski člani. V zadnjih šestih letih naj bi bilo okoli 30 milijonov evrov že izplačanih družini Lauda - od tega približno 15 milijonov evrov Birgit Laudi in njenima otrokoma.

Odvetnik: "Vsak evro, ki ga zahteva, gre na račun njenih otrok"

Asenbauer opozarja, da zahteve Birgit po dodatnem denarju dejansko škodujejo njenima otrokoma.

Birgit s svojimi tožbami deluje proti lastnima otrokoma Maxu in Mii, pojasnjuje Asenbauer. "Vsak evro, ki ga poskuša izterjati, gre na njun račun."

Medtem ko Laudini otroci iz prejšnjih zvez - Marlene, Lukas in Matthias - sprejemajo očetove odločitve, Birgit Lauda te določbe izpodbija na sodišču.

Dolgotrajen pravni boj

Birgit Lauda je po smrti svojega moža vložila več tožb proti zapuščinskim in ustanovnim uredbam, ki jih je vzpostavil sam Niki Lauda. Odvetnik Asenbauer trdi, da gre za "posmrtno žaljenje časti", saj s tem vdova po njegovem mnenju spodkopava voljo in načela, ki jih je Lauda zapustil.

Niki Lauda je umrl leta 2019. Foto: Reuters

Po njegovih besedah je Lauda jasno določil, da se premoženje upravlja prek fundacije, ki zagotavlja sredstva za vse njegove otroke in njihove družine, vključno s šolninami, dopusti in mesečnimi izplačili v petmestnih zneskih.

Kaj sledi?

Obe pravdi sta zaključeni v prvi stopnji, vendar se postopek še ni končal. Birgit Lauda se je na eno izmed odločitev že pritožila, končna sodba pa se pričakuje v prihodnjih tednih.