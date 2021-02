Poklon Nikiju Laudi: dirkalnik za 25 izbrancev #foto

Pri Gordon Murray Automotive so lani razkrili ultimativni superšportni avtomobil T.50, zdaj pa sledi še bolj brutalna različica T.50s v spomin na Nikija Laudo. Legendarni avstrijski dirkač formule ena bi bil včeraj star 72 let.

Tokratna novica bo polna superlativov. Ne le zaradi samega avtomobila, temveč tudi zaradi legendarnih imen, ki spremljajo ta ultimativni športni avtomobil. Gordon Murray je živa legenda avtomobilskega sveta, po McLarnu F1 je izdelal T.50, avto, ki je v trenutku postal eden bolj zaželenih zbirateljskih kosov. Zdaj je ta veliki inženir na rojstni dan pokojnega Nikija Laude razkril še bolj brutalno različico T.50s, ki je poimenovana v spomin nanj. Prvi avto bo v roke (zelo bogatega) zbiratelja - osnovna cena je postavljena na 3,58 milijona evrov - prišel januarja 2023, v prihodnjih treh letih pa bodo izdelali vsega 25 avtomobilov.

Več moči, rdeče območje prestavljeno na 12.100 vrtljajev

Ne le superlativov, veliko bo tudi številk, ki ločijo T.50s od drugih superšportnikov. Vse se začne pri masi, ki se ustavi pri 852 Posvetilo Laudi na zadnjem usmerjevalniku zraka. Murrayja in Laudo povezuje sodelovanje pri Brabhamu, takrat je Niki zmagal na edini dirki s tem dirkalnikom. Foto: Gordon Murray kilogramih, kar je 128 kilogramov manj kot tehta običajni T.50. Močnejši 3,9-litrski dvanajstvaljni atmosferski motor ima v osnovi 523 kilovatov, a sistem unikatnega prisilnega polnjenja poveča moč 541 kilovatov in 485 njutonmetrov navora. Motor ima maso vsega 162 kilogramov. Zavrti se do osupljivih 12.100 vrtljajev, to zver pa bi si želeli slišati v živo. Žal odpade srečanje na cesti, saj gre za izključno dirkalno vozilo, ki ne more opraviti homologacije za vožnjo po javnih cestah.

Zadnji ventilator je nameščen na neposredno vezan izpušni sistem, motor ima nove valje in odmično gred ter je sparjen s povsem na novo zasnovanim šeststopenjskim menjalnikom X-Trac. "V mojih očeh bolje od tega ne gre. Gre za vožnjo v najboljši mogoči obliki. T.50s Niki Lauda ponuja visceralno povezavo med voznikom, avtom in stezo, ki je do zdaj še nismo videli," je ob razkritju povedal idejni oče projekta Gordon Murray.

Izpopolnjena oblika prinaša 1.500 kilogramov podtlaka

Vse zunanje karoserijske plošče so unikatne za T.50s Niki Lauda in izdelane iz ogljikovih vlaken. Stekla so lažja od "serijske" različice T.50, razmerje med maso in močje je boljše kot pri dirkalniku LMP1, blažilniki, vzmeti in torzijske palice so v celoti izboljšane, da poskrbijo za ultimativno izkušnjo na dirkališču. Za piko na i je sprednji konec nižji za 87 in zadnji za 116 milimetrov.

Zadnji 400-milimetrski ventilator je ostal enak, a deluje v kombinaciji z večjim zadnjim difuzorjem in usmerjevalnikom zraka. Sprednje spremembe na karoseriji poskrbijo za izboljšan pretok zraka v stranske zračnike, celotna nadgradnja pa izboljša aerodinamično učinkovitost - pri najvišji hitrosti T.50s ustvari kar 1.500 kilogramov podtlaka.

Vsak izmed petindvajsetih kupcev T.50s Niki Lauda bo prejel personalizirano storitev in poseben dirkalni paket, ki vključuje še pomoč inženirjev, potrebno orodje za dirkaške dni ter tudi opremo za polnjenje goriva in servis.

Foto: Gordon Murray

Foto: Gordon Murray