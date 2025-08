Hamilton in Verstappen obupavata, Leclerc pa je šokiral vse

Oscar Piastri je na drugem mestu zaostal 26 tisočink. Foto: Reuters "Prvo mesto!" "Kaj? Mamma mima!" je po sporočilu dirkaškega inženirja, da je osvojil prvo štartno mesto, reagiral Charles Leclerc (Ferrari). McLaren, ki je dobil 10 od 13 letošnjih dirk in bil razred zase na vseh treh prostih treningih na Hungaroringu, je osvojil drugo in tretje štartno mesto. "Ničesar ne razumem. Komaj smo prišli v tretji del kvalifikacij. Vedel sem, da potrebujem brezhiben krog za tretje mesto. Ne vem, kako mi je uspelo priti na prvo." Morda mu je pomagalo hladnejše vreme in veter, ki je spreminjal smer. Z čas nedeljske dirke (15.00) je možen še dež. "To je morda moj najboljši 'pole position', saj je najbolj nepričakovan." Bil je 26 tisočink hitrejši od Oscarja Piastrija in 41 od Landa Norrisa. Tudi četrti George Russell (Mercedes) je zaostal vsega 41 tisočink. "Presenečen sem, da nismo bili hitrejši, a drugo mesto je vseeno v redu," je poudaril vodilni v prvenstvu Piastri.

Presenečenj v soboto na Hungaroringu res ni manjkalo. Na petem in šestem mestu sta bila dirkača ekipe Aston Martin, ki sta bila minuli konec tedna v Belgiji na 14. in 15. mestu. Pa se Fernando Alonso še muči z bolečinami v hrbtu. Njun zaostanek pa samo desetinka! Prvo negativno presenečenje je Max Verstappen (Red Bull), ki si je pridirkal osmo izhodišče. "Kot da bi vozil po ledu," je nad svojim dirkalnikom obupaval aktualni svetovni prvak.

Lewis Hamilton je bil precej jezen in obupan. Foto: Reuters Razlike so bile na kvalifikacijah zelo majhne, v drugem delu je bil deseti samo osem desetink za najhitrejšim Norrisom. In tako je bila usodna lahko že najmanjša napaka ali pa slaba nastavitev dirkalnika. Tako sta se opekla Lewis Hamilton (Ferrari) in Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), ki sta na tej ozki in zaviti stezi komaj obvladala svoj dirkalnik. "Že spet, že spet," se je prek radijske zveze jezil sedemkratni svetovni prvak. Veteran je bil 12., novinec pa po izbrisanem času samo 15. Se je pa v prvo deseterico prebil Gabriel Bortoleto (Sauber) in bil navdušen in presenečen še sam.

VN Madžarske, kvalifikacije:



1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:15,372

2. Oscar Piastri (McLaren) +0,026

3. Lando Norris (McLaren) +0,041

4. George Russell (Mercedes) +0,053

5. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,109

6. Lance Stroll (Aston Martin) +0,126

7. Gabriel Bortoleto (Sauber) +0,353

8. Max Verstappen (Red Bull) +0,356

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0,499

10. Isack Hadjar (Racing Bulls) +0,543



11. Oliver Bearman (Haas)

12. Lewis Hamilton (Ferrari)

13. Carlos Sainz (Williams)

14. Franco Colapinto (Alpine)

15. Kimi Andrea Antonelli (Mercedes)



16. Juki Cunoda (Red Bull)

17. Pierre Gasly (Alpine)

18. Esteban Ocon (Haas)

19. Nico Hülkenberg (Sauber)

20. Alex Albon (Williams)

Na treningih McLaren razred zase

Na treningih sta bila dirkača McLarna razred zase, na tretjem s časom 1:14,916 Piastri za 32 tisočink hitrejši od Norrisa. Na tretjem in četrtem mestu sta bila Leclerc in Hamilton, a z zaostankom štiri oziroma skoraj osem desetink. V deseterici so bili še vozniki Mercedesa, Aston Martina in Sauberja. Verstappen je bil s sekundo in dvema desetinkama zaostanka samo 12.