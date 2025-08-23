Več deset ubitih v novih izraelskih napadih na Gazo

V izraelskem obstreljevanju je bilo v Gazi od jutra ubitih najmanj 34 ljudi, od teh je polovica umrla v napadu na šotor z razseljenimi Palestinci v mestu Gaza, poroča katarska televizija Al Jazeera. Gibanje Hamas je medtem grožnje izraelskega obrambnega ministra o uničenju mesta označilo za priznanje vojnih zločinov.

Območje mesta Gaza na severu enklave, kjer so Združeni narodi v petek uradno razglasili lakoto, je danes znova podvrženo silovitim napadom.

Izrael tako nadaljuje agresijo, ki vsakodnevno terja več deset palestinskih življenj. Izraelski obrambni minister Izrael Kac je v petek odkrito zagrozil z uničenjem mesta, če Hamas ne pristane na končanje vojne pod izraelskimi pogoji.

Hamas je po poročanju Al Jazeere v odgovoru ponovil, da je pripravljen na izpustitev vseh zajetih Izraelcev v zameno za oblikovanje neodvisne Palestine, a da na razorožitev ne bo pristal.

Kacove grožnje so ob tem označili kot enakovredne priznanju storitve vojnega zločina etničnega čiščenja. Gre za zadnjo izjavo z izraelskega političnega vrha, ki kaže na namero preselitve civilnega prebivalstva na jug Gaze, kjer bi jih nato spodbujali k "prostovoljni emigraciji".

Ravnanja Izraela v Gazi tudi zato številne mednarodne človekoljubne organizacije in strokovnjaki ZN opisujejo kot genocid.