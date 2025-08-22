Izraelski premier Benjamin Netanjahu je poročilo Združenih narodov, na podlagi katerega so danes na območju mesta Gaza in v njegovi okolici uradno razglasili lakoto, označil za popolno laž. Danes je izraelski obrambni minister Izrael Kac zagrozil z uničenjem mesta Gaza, če gibanje Hamas ne bo privolilo v razorožitev, izpustitev talcev in končanje vojne pod izraelskimi pogoji. Od danes zjutraj so v enklavi našteli najmanj 25 smrtnih žrtev izraelskih napadov, ob sklicevanju na zdravstvene vire poroča katarska televizija Al Jazeera. Lakota je nova faza pekla, s katerim se sooča Gaza, je medtem sporočila slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon. Predsednica države Nataša Pirc Musar je razglasitev lakote v Gazi medtem označila za humanitarno katastrofo.

18.25 Pirc Musar razglasitev lakote v Gazi označila za humanitarno katastrofo

Uradna razglasitev lakote v Gazi je humanitarna katastrofa, je danes poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Ob tem je v zapisu na omrežju X pozvala k takojšnji in neovirani dostavi humanitarne pomoči ter združenim mednarodnim prizadevanjem za konec trpljenja v palestinski enklavi. "Človečnost mora biti na prvem mestu," je izpostavila.

Pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) je danes na območju mesta Gaza in v njegovi okolici uradno razglasila lakoto. Po navedbah iz poročila je ta v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti.

Poročilo med drugim govori o najhujšem poslabšanju, odkar so v Gazi začeli analize dostopa do hrane in akutne podhranjenosti, pri čemer je bila kjerkoli v regiji Bližnjega vzhoda prvič uradno potrjena lakota.

18.22 Netanjahu razglasitev lakote v Gazi označil za laž, Hamas zahteva odprtje mejnih prehodov

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je poročilo Združenih narodov, na podlagi katerega so danes na območju mesta Gaza in v njegovi okolici uradno razglasili lakoto, označil za popolno laž. Palestinsko gibanje Hamas je pozvalo k takojšnjemu končanju vojne v Gazi, odpravi izraelske blokade in odprtju mejnih prehodov za konvoje s pomočjo.

"Poročilo IPC je popolna laž," je izraelski premier dejal v izjavi, ki jo je njegov urad objavil ob sklicevanju na najnovejše poročilo Pobude Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC), na podlagi katerega so danes v Gazi uradno razglasili lakoto.

Netanjahu je ob tem zavrnil obtožbe, da Izrael v palestinski enklavi namerno izvaja politiko stradanja prebivalstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Palestinsko gibanje Hamas je v današnji izjavi pozvalo k "takojšnjemu ukrepanju ZN in Varnostnega sveta za zaustavitev vojne in odpravo obleganja Gaze" ter zahtevalo, da se mejni prehodi v enklavo odprejo "brez omejitev, da se omogoči nujen in neprekinjen dotok hrane, zdravil, vode in goriva".

"V gibanju Hamas poudarjamo pomen te deklaracije ZN, čeprav prihaja prepozno – po dolgih mesecih opozoril in trpljenja, ki ga je naš narod prestajal pod sistematičnim obleganjem in stradanjem," so še zapisali glede današnje objave poročila IPC.

"Mednarodna skupnost in vse njene institucije nosijo pravno in moralno odgovornost, da ustavijo zločine proti človeštvu in rešijo več kot dva milijona ljudi, ki jim grozijo genocid, lakota in sistematično uničevanje vseh vidikov življenja," je dodalo palestinsko gibanje.

Pobuda IPC je danes na območju mesta Gaza in v njegovi okolici uradno razglasila lakoto. Po navedbah iz poročila je ta v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti. Poročilo med drugim govori o najhujšem poslabšanju, odkar so v Gazi začeli analize dostopa do hrane in akutne podhranjenosti, pri čemer je bila kjerkoli v regiji Bližnjega vzhoda prvič uradno potrjena lakota. Izrael je poročilo takoj po objavi zavrnil, češ da temelji na lažeh gibanja Hamas.

15.28 Fajon: Lakota je nova faza pekla v Gazi

Lakota je nova faza pekla, s katerim se sooča Gaza, je sporočila zunanja ministrica Tanja Fajon, potem ko je pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) danes na območju mesta Gaza in v njegovi okolici uradno razglasila lakoto.

"Umiranje zaradi lakote je kruta realnost za ljudi v Gazi," je na družbenem omrežju X objavila Fajon in poudarila, da je lakoto v enklavi povzročil človek.

Tanja Fajon Foto: STA

"To se mora končati," je poudarila in vnovič pozvala k takojšnji prekinitvi ognja, izpustitvi talcev ter popolnemu in neoviranemu dostopu humanitarnih organizacij do območja.

Izrael, ki je v četrtek kljub kritikam in pozivom mednarodne skupnosti začel ofenzivo v mestu Gaza, je poročilo IPC zavrnil kot lažno, češ da temelji na lažeh oziroma pristranskih in površinskih informacijah, ki izvirajo iz palestinskega islamističnega gibanja Hamas.

13.27 Unicef ob razglasitvi lakote v Gazi zbira sredstva za pomoč otrokom

Unicef Slovenija zbira sredstva za otroke v Gazi, medtem ko je pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) na območju mesta Gaza in v njegovi okolici danes uradno razglasila lakoto. Unicef skupaj z več organizacijami pod okriljem ZN že dlje časa poudarja nujnost takojšnjega humanitarnega odziva.

"Unicef, Organizacija ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO), Svetovni program za hrano (WFP) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v en glas že ves čas poudarjajo nujnost takojšnjega in obsežnega humanitarnega odziva, glede na naraščajoče število smrti zaradi stradanja, strmega naraščanja akutne podhranjenosti in velikega pomanjkanja hrane, pri čemer več sto tisoč ljudi po več dni nima dostopa do hrane," je danes sporočil Unicef Slovenije.

"Lakota, ki je najbolj ekstremna kategorija IPC, se sproži, ko so preseženi trije kritični pragovi - ekstremno pomanjkanje hrane, akutna podhranjenost in smrti zaradi stradanja. Najnovejša analiza na podlagi razumnih dokazov potrjuje, da so ta merila izpolnjena," so zapisali v sporočilu za javnost.

Najnovejše poročilo IPC govori o najhujšem poslabšanju, odkar so v Gazi začeli analizirati dostop do hrane in akutno podhranjenost, pri čemer je bila kjerkoli v regiji Bližnjega vzhoda prvič uradno potrjena lakota.

Dodali so še, da so razmere v severni Gazi po ocenah ZN prav tako hude – ali celo hujše – kot v mestu Gaza, a zaradi omejenega dostopa do tega območja in posledično omejenih podatkov ni bilo mogoče opraviti klasifikacije IPC.

Opozarjajo, da se bo do konca septembra več kot 640 tisoč ljudi v Gazi spopadalo s katastrofalno stopnjo nezanesljive preskrbe s hrano. Po navedbah iz poročila IPC je lakota v Gazi v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti. Izrael pa je poročilo zavrnil, češ da temelji na lažeh palestinskega gibanja Hamas.

Unicef dodaja, da so njihovi predstavniki ves čas na terenu v Gazi ter kljub nevarnostim, blokadam in oviram izvajajo ključne storitve za reševanje življenj.

OTROCI10 na 1919 (10 evrov), donacije zbirajo tudi prek spletne strani Unicef Slovenija zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi zbira sredstva za pomoč otrokom v oblegani palestinski enklavi. Sredstva je mogoče nakazati s poslanim SMS-sporočilomna(10 evrov), donacije zbirajo tudi prek spletne strani www.unicef.si

12.20 Združeni narodi v Gazi razglasili lakoto

Pobuda Združenih narodov za celovito klasifikacijo faz prehranske varnosti (IPC) je danes na območju mesta Gaza in njegovi okolici uradno razglasila lakoto. Po navedbah iz poročila IPC je ta v celoti posledica človekovega delovanja, a jo je mogoče ustaviti. Izrael je poročilo zavrnil, češ da temelji na lažeh palestinskega gibanja Hamas.

"Čas za razprave in oklevanje je minil, lakota je prisotna in se hitro širi," je razvidno iz poročila, ki opozarja, da bi se lahko "katastrofalne razmere" do konca septembra razširile na Deir al Balah in Han Junis.

"Vsak nadaljnji odlog – tudi če je le za nekaj dni – bo povzročil popolnoma nesprejemljivo povečanje smrtnosti zaradi lakote," piše v 59-stranskem poročilu. Po oceni IPC huda lakota ogroža okoli pol milijona ljudi.

Lakota se po definiciji IPC uradno razglasi, ko so izpolnjeni trije pogoji: najmanj 20 odstotkov gospodinjstev se sooča z izjemnim pomanjkanjem hrane, najmanj 30 odstotkov otrok trpi zaradi akutne podhranjenosti in najmanj dva odrasla ali štirje otroci na 10 tisoč prebivalcev vsak dan umrejo zaradi lakote ali kombinacije podhranjenosti in bolezni.

Izraelsko zunanje ministrstvo je poročilo zavrnilo in zatrdilo, da v Gazi lakote ni. Po njegovem prepričanju poročilo IPC temelji na lažeh Hamasa. "V zadnjih tednih je obsežen dotok pomoči poplavil območje z osnovnimi živili in povzročil strm padec cen hrane," je še navedlo.

Tudi organ izraelskega ministrstva za obrambo Cogat je poročilo označil za lažno, rekoč da temelji na "delnih, pristranskih podatkih in površinskih informacijah, ki izvirajo iz teroristične organizacije Hamas". Obenem naj ne bi upoštevalo "obsežnih humanitarnih prizadevanj" v enklavi, navaja britanski BBC.

"Prejšnja poročila in ocene IPC so se večkrat izkazali za netočne in ne odražajo dejanskega stanja na terenu," je še zatrdil organ.

Pri IPC so sicer ob objavi poročila opozorili, da ponekod razmer niso mogli oceniti, saj nimajo dostopa. Obenem jih niso ocenili v Rafi na skrajnem jugu, saj je to območje "v veliki meri izpraznjeno".

"Ravno ko se je zdelo, da ni več besed, s katerimi bi lahko opisali pekel v Gazi, se je dodala nova: lakota," je v odzivu na poročilo dejal generalni sekretar ZN Antonio Guterres. Po njegovih besedah razlog za lakoto v Gazi ni samo pomanjkanje hrane, temveč tudi "namerno uničevanje sistemov, potrebnih za preživetje človeštva".

"Ne smemo dopustiti, da se to nadaljuje nekaznovano. Ni več izgovorov. Čas za ukrepanje ni jutri – je zdaj," je še dodal prvi mož ZN in vnovič pozval k takojšnji prekinitvi ognja in izpustitvi talcev ter neoviranemu dostopu humanitarnih organizacij do območja.

Da so prebivalci Gaze podvrženi lakoti, ki bi jo lahko preprečili, če bi Izrael to dovolil, je v odzivu izpostavil tudi koordinator ZN za nujno pomoč Tom Fletcher. Medtem je visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk opozoril, da je "uporaba lakote kot metode vojskovanja vojni zločin".

9.54 Izraelski obrambni minister zagrozil z uničenjem mesta Gaza

"Če se ne bodo strinjali, bo Gaza, glavno mesto Hamasa, postala Rafa in Bejt Hanun," je na družbenih omrežjih zagrozil Kac z omembo dveh mest v Gazi, ki so jih izraelske sile z napadi in sistematičnim uničevanjem infrastrukture že povsem uničile.

Pri tem je omenil odprtje "vrat pekla" v mestu, v katerem se po nekaterih ocenah še vedno zadržuje okoli milijon ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Grožnja sledi četrtkovi izjavi premierja Benjamina Netanjahuja o takojšnjem začetku pogajanj za osvoboditev talcev, ki so še v ujetništvu, in končanje vojne pod pogoji, ki so sprejemljivi za Izrael.

Vodja skrajno desne izraelske vlade ob tem ni razkril, ali je Izrael sprejel predlog premirja, ki ga je v ponedeljek sprejelo palestinsko islamistično gibanje, je pa dejal, da gresta poraz Hamasa in osvoboditev talcev "z roko v roki".

Izraelske sile medtem nadaljujejo operacije v enklavi, v ospredju katerih je trenutno ofenziva na mesto Gaza, ki jo je Izrael začel kljub pozivom mednarodne skupnosti po njenem preklicu. Na Netanjahuja sicer vse bolj pritiska tudi del domače javnosti.

Po podatkih zdravstvenih virov je bilo od jutra v napadih po enklavi ubitih najmanj 25 Palestincev, od tega več kot deset na območju mesta Gaza.