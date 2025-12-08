Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R., STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
8.11

55 minut

Bližnji vzhod

ZDA, Izrael in Katar na tristranskem srečanju v New Yorku o Gazi

Na. R., STA

Gaza, Palestina, napad | V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, palestinsko gibanje Hamas pa je izpustilo vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročilo tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev. | Foto Reuters

V okviru prve faze sporazuma se je izraelska vojska že umaknila do t. i. rumene črte v Gazi, palestinsko gibanje Hamas pa je izpustilo vse še žive izraelske talce, z izjemo enega je izročilo tudi posmrtne ostanke mrtvih talcev.

Foto: Reuters

Visoki predstavniki ZDA, Izraela in Katarja so se v nedeljo v New Yorku sešli na tristranskem srečanju, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal neimenovan uradnik Bele hiše. Podrobnosti ni razkril, po poročanju ameriškega medija Axios pa je bilo v ospredju izvajanje mirovnega sporazuma na območju Gaze.

Poudarki dneva:

8.00 ZDA, Izrael in Katar na tristranskem srečanju v New Yorku o Gazi

8.00 ZDA, Izrael in Katar na tristranskem srečanju v New Yorku o Gazi

Dva vira sta za Axios povedala, da je šlo za srečanje na najvišji ravni med državami od sklenitve sporazuma o končanju vojne v Gazi, pri katerem so Katar in ZDA igrali vlogo posrednika.

Axios je poročal tudi, da je srečanje gostil posebni odposlanec Bele hiše Steve Witkoff, Izrael je zastopal vodja obveščevalne službe Mosad David Barnea, navzoč pa je bil tudi neimenovan visoki katarski uradnik.

Katar je skupaj z Egiptom in ZDA pomagal posredovati pri sklenitvi celovitega premirja med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas, ki pa je krhko, saj se Izrael in Hamas medsebojno obtožujeta kršitev.

Katar in Egipt sta v soboto pozvala k umiku izraelskih vojakov in razporeditvi mednarodnih stabilizacijskih sil, da bi omogočili drugo fazo mirovnega sporazuma o Gazi.

Mirovni sporazum, z uveljavitvijo katerega so se 10. oktobra po dveh letih vojaške operacije v Gazi večinoma končale, v okviru druge faze med drugim predvideva umik izraelske vojske iz Gaze. Oblast bi morale prevzeti prehodne oblasti, namestiti pa bi morali mednarodne stabilizacijske sile.

