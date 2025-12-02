Izrael prejel ostanke enega zadnjih talcev

Izraelska policija je danes sporočila, da je prejela posmrtne ostanke domnevnega izraelskega talca, enega od zadnjih dveh, ki bi jih moralo palestinsko islamistično gibanje Hamas vrniti v skladu z oktobra uveljavljenim dogovorom o premirju v Gazi. Njegovo identiteto morajo še potrditi s forenzično analizo.

V uradu premierja Benjamina Netanjahuja so potrdili, da je Izrael ob posredovanju Rdečega križa prejel posmrtne ostanke domnevnega talca iz Gaze. "Po koncu postopka identifikacije bomo uradno obvestilo posredovali družini," so sporočili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Posmrtne ostanke talcev, zajetih med napadom na Izrael 7. oktobra 2023, Hamas vrača v skladu z dogovorom o premirju v Gazi, ki velja od 10. oktobra.

Do zdaj so prejeli ostanke 26 od skupno 28 umrlih talcev

Ob uveljavitvi dogovora je gibanje kmalu predalo 20 še živečih talcev, do zdaj jim je uspelo vrniti tudi posmrtne ostanke 26 od skupno 28 umrlih talcev. Za vsako prejeto truplo talca mora Izrael v Gazo vrniti posmrtne ostanke 15 Palestincev.

V napadu na 7. oktobra 2023 so palestinski borci ubili več kot 1.200 ljudi, 251 pa so jih ugrabili. V izraelskih povračilnih operacijah je bilo v Gazi po podatkih tamkajšnjega ministrstva za zdravje v dveh letih ubitih skoraj 70 tisoč ljudi.