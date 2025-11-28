V javnosti so zakrožili posnetki dveh Palestincev, ki sta se na okupiranem Zahodnem bregu predala izraelskim vojakom, ti pa naj bi ju nato hladnokrvno usmrtili, poročajo tuje tiskovne agencije. Izraelska vojska je v sodelovanju s policijo sprožila preiskavo incidenta. Palestinske oblasti trdijo, da gre za vojni zločin.

Videoposnetki, ki so se pojavili na družbenih omrežjih in več televizijah, prikazujejo dva Palestinca v Dženinu, kako z dvignjenimi rokami prideta iz stavbe, ki so jo obkolili izraelski vojaki. V naslednjem kadru ležita na tleh, nato pa ju usmerijo nazaj v notranjost. Slišati je strele, nato pa vojaki na posnetku odnesejo najmanj eno truplo, videti je bilo tudi luže krvi, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Hamas: To je hladnokrvna usmrtitev dveh Palestincev

Izraelska vojska in policija, ki nadzorujeta obmejno stražo v Dženinu, sta v skupni izjavi sporočili, da so "skušali prijeti iskane osebe, ki so izvajale teroristične dejavnosti, vključno z metanjem eksploziva in streljanjem na varnostne sile". "Incident pregledujejo poveljniki na terenu, informacije bodo posredovali ustreznim strokovnim organom," je še navedeno v izjavi.

Palestinska uprava v Ramali je ostro obsodila "brutalno usmrtitev dveh Palestincev, ki jo je izvedla izraelska okupacijska vojska", in ocenila, da gre za vojni zločin. Ob tem je mednarodno skupnost pozvala, naj "sprejme ukrepe za zaustavitev izraelskega morilskega stroja" in zaščiti palestinsko ljudstvo. Palestinsko gibanje Hamas je prav tako ocenilo, da je šlo za "hladnokrvno usmrtitev dveh neoboroženih Palestincev".

Izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben Gvir je medtem zagovarjal vojsko in na omrežju X zapisal: "Popolnoma podpiram pripadnike obmejne straže in izraelske vojake, ki so streljali na teroriste v Dženinu. Ravnali so točno tako, kot se od njih pričakuje – teroristi morajo umreti!" Tudi izraelska organizacija B'Tselem, ki dokumentira kršitve človekovih pravic na zasedenih palestinskih ozemljih, je ocenila, da je šlo za usmrtitev. "To je rezultat pospešenega procesa dehumanizacije Palestincev," je dejala izvršna direktorica organizacije Juli Novak.

Nasilje na zasedenem Zahodnem bregu, ki ga Izrael okupira od leta 1967, se je okrepilo po napadu gibanja Hamas na Izrael pred dvema letoma in se še stopnjuje kljub dogovoru o prekinitvi ognja v Gazi. Izraelski vojaki in naseljenci so od oktobra 2023 na Zahodnem bregu ubili več kot tisoč Palestincev, med njimi številne civiliste.

Na jugu Sirije ubili deset ljudi

Izraelska vojska je medtem v operaciji na jugu Sirije ubila deset ljudi. Operacija je bila po navedbah vojske usmerjena proti borcem islamistične skupine Džama Islamija s sedežem v Libanonu. V streljanju je bilo ranjenih tudi šest izraelskih vojakov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Osumljenci so delovali na območju vasi Bejt Jin v južni Siriji in izvajali teroristične napade na izraelske civiliste," je sporočila izraelska vojska. Po navedbah sirskih medijev so bili med desetimi smrtnimi žrtvami tudi otroci in ženske. Več družin pa je zaradi nasilja pobegnilo iz vasi v sosednje kraje. Kot je pojasnil lokalni uradnik, so izraelske sile vas napadle, da bi zajele tri moške, kar je nato sprožilo spopade.

Izraelske sile so sicer od strmoglavljenja režima sirskega predsednika Bašarja al Asada decembra lani izvedle že več sto napadov na Sirijo. Po padcu Asadovega režima je Izrael tudi zadržal svoje vojake v tamponskem območju Združenih narodov na Golanski planoti na jugozahodu Sirije. Izrael sicer večji del Golanske planote okupira že desetletja, lani pa je zasedel še preostanek, ki ga dotlej ni nadzoroval.