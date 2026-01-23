Leta 2015 mi je mama z darilno pogodbo podarila hišo. Zraven hiše je bilo tudi gospodarsko poslopje, ki ni bilo vpisano v ZK. To poslopje sem podrla, si uredila gradbeno dovoljenje in zgradila hišo poleg že obstoječe. Zanima me, ali moj brat lahko zahteva nujni delež od novozgrajene hiše na mestu, kjer je stalo gospodarsko poslopje. Pet let skrbim za mamo. Plačujem položnice, kuham, jo vozim k zdravniku. Brat živi v Ljubljani. Na stari hiši sem jaz financirala novo fasado in prenovo strehe. Z mamo bova uredili tudi skrbništvo, ker dejansko samo jaz skrbim zanjo. Kaj lahko brat zahteva?

V skladu z Zakonom o dedovanju (ZD) ima brat vsekakor pravico do nujnega deleža, ki znaša polovico njegovega zakonitega deleža. Nadalje v zapuščinsko maso, iz katere se izračuna nujni delež, spadajo tudi darila, ki jih je zapustnik na kakršenkoli način dal tistemu, ki bi po zakonitem dedovanju prišel v poštev kot dedič (se pravi vam). To pomeni, da bo darilna pogodba, s katero vam je mama leta 2015 podarila hišo, všteta v zapuščinsko maso za namene izračuna nujnega deleža vašega brata.

Po mamini smrti lahko vaš brat tako zahteva izračun nujnega deleža, ki mu pripada v višini polovice zakonitega deleža. Konkretna višina je odvisna od števila vseh dedičev. V zapuščinski masi se upošteva vrednost hiše, ki vam jo je mama podarila leta 2015, pri čemer se v skladu z določbo 30. člena ZD vrednost darila določi po vrednosti ob zapustnikovi smrti in po stanju ob daritvi.

Nova hiša, ki ste jo zgradili po pridobitvi gradbenega dovoljenja, predstavlja vašo lastno investicijo in načeloma ne spada v zapuščinsko maso pri izračunu nujnega deleža. Vendar je pomembno razlikovati med vrednostjo zemljišča, ki je bilo del darila, in vrednostjo novega objekta. Vrednost zemljišča je del darila, vrednost nove gradnje pa ne.

Vaša dolgoletna skrb za mamo ima lahko pomemben vpliv, saj lahko zmanjša vrednost zapuščinske mase za namene izračuna nujnega deleža. Priporočamo, da skrbno dokumentirate vse stroške v zvezi s tem.

Priporočljivo je posvetovanje z odvetnikom zaradi zapletenosti vašega primera.

