Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
20.10

Osveženo pred

11 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
prihodnost Evropa srečanje vrh EU premier Robert Golob Robert Golob

Četrtek, 22. 1. 2026, 20.10

11 minut

Golob: Skrajni čas je, da se Evropa zave svoje ranljivosti

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Robert Golob | Premier Golob se bo v petek udeležil vrha EU v Bruslju. | Foto STA

Premier Golob se bo v petek udeležil vrha EU v Bruslju.

Foto: STA

Skrajni čas je, da se Evropa zave svoje ranljivosti, če ne bo zgradila dovolj močne ekonomske baze in gospodarske konkurenčnosti, je danes pred vrhom EU v Bruslju o transatlantskih odnosih, ki poteka po zaostritvi odnosov med Evropo in ZDA zaradi Grenlandije, povedal premier Robert Golob. "Nikoli ne vemo, kaj prinese jutrišnji dan," je posvaril.

"Skrajni čas je, da se Evropa zave svoje ranljivosti, če ne bo zgradila dovolj močne in suverene ekonomske baze ter konkurenčnosti. Tukaj se vse začne in na koncu je na nas samih, da odločamo o svoji usodi. Lahko pa jo prepustimo drugim, ampak upam, da ne," je po zadnjem dogajanju v odnosih med EU in ZDA povedal Golob.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji konec tedna še zaostril prizadevanja za prevzem danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija in evropskim državam, ki so na otok kot prve napotile manjše število vojakov, zagrozil z dodatnimi carinami. V sredo je po pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike ter preklical grožnjo s carinami.

Premier je to pripisal odločnemu odzivu Evrope. "Ampak nikoli ne vemo, kaj prinese jutrišnji dan. Tako da je previden optimizem na mestu, hkrati pa jasno zavedanje, da živimo v res negotovih časih in da je lahko vsak korak problematičen, če ga ne premislimo vnaprej," je povedal ob prihodu na zasedanje.

Meni, da so ZDA še zanesljiva partnerica Evrope, saj je treba ločiti med dnevnim dogajanjem in trdnim, več desetletij trajajočim zavezništvom, ki je v preteklosti že večkrat prestalo preizkus časa. Kljub zadnjemu dogajanju odnosi še niso šli čez točko brez vrnitve, je še ocenil premier.

Robert Golob za CNN
Novice Robert Golob za CNN: V to načelo osebno verjamem in ga je treba spoštovati
Robert Golob
Novice Golob: Smo socialna država, a izkoriščevalcem bomo rekli ne
Robert Golob
Novice "Ko morajo del svojih dobičkov deliti z zaposlenimi, uporabijo isto retoriko, kako bo svet propadel."
Donald Trump
Novice Trump ustanovil Odbor za mir, po seji vlade se je oglasila ministrica Fajon
prihodnost Evropa srečanje vrh EU premier Robert Golob Robert Golob
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.