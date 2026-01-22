Golob: Skrajni čas je, da se Evropa zave svoje ranljivosti

Skrajni čas je, da se Evropa zave svoje ranljivosti, če ne bo zgradila dovolj močne ekonomske baze in gospodarske konkurenčnosti, je danes pred vrhom EU v Bruslju o transatlantskih odnosih, ki poteka po zaostritvi odnosov med Evropo in ZDA zaradi Grenlandije, povedal premier Robert Golob. "Nikoli ne vemo, kaj prinese jutrišnji dan," je posvaril.

"Skrajni čas je, da se Evropa zave svoje ranljivosti, če ne bo zgradila dovolj močne in suverene ekonomske baze ter konkurenčnosti. Tukaj se vse začne in na koncu je na nas samih, da odločamo o svoji usodi. Lahko pa jo prepustimo drugim, ampak upam, da ne," je po zadnjem dogajanju v odnosih med EU in ZDA povedal Golob.

Ameriški predsednik Donald Trump je prejšnji konec tedna še zaostril prizadevanja za prevzem danskega avtonomnega ozemlja Grenlandija in evropskim državam, ki so na otok kot prve napotile manjše število vojakov, zagrozil z dodatnimi carinami. V sredo je po pogovoru z generalnim sekretarjem Nata Markom Ruttejem v Davosu sporočil, da sta oblikovala okvir za dogovor glede prihodnosti Grenlandije in celotnega območja Arktike ter preklical grožnjo s carinami.

Premier je to pripisal odločnemu odzivu Evrope. "Ampak nikoli ne vemo, kaj prinese jutrišnji dan. Tako da je previden optimizem na mestu, hkrati pa jasno zavedanje, da živimo v res negotovih časih in da je lahko vsak korak problematičen, če ga ne premislimo vnaprej," je povedal ob prihodu na zasedanje.

Meni, da so ZDA še zanesljiva partnerica Evrope, saj je treba ločiti med dnevnim dogajanjem in trdnim, več desetletij trajajočim zavezništvom, ki je v preteklosti že večkrat prestalo preizkus časa. Kljub zadnjemu dogajanju odnosi še niso šli čez točko brez vrnitve, je še ocenil premier.