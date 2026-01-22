ACH Volley do prve zmage. V Tivoliju padel Mujanovićev Tours.

Odbojkarji ACH Volley Ljubljana so po dveh porazih v ligi prvakov proti favoriziranima kluboma Trentino Itas in Ziraat Bankkart danes v Tivoliju le prišli do več kot potrebnih prvih točk in prve zmage. S 3:0 v nizih so bili boljši od francoskega prvaka Toursa, pri katerem eno glavnih vlog igra slovenski reprezentant Nik Mujanović.

Slovenski prvak ACH Volley Ljubljana na uvodnih tekmah lige prvakov proti Trentinu in Ziraatu ni imel pravih možnosti za osvojitev kakšne točke, obe tekmi je izgubil brez osvojenega niza. Danes je tako na domačem terenu igral izjemno pomembno tekmo in se proti francoskemu Tours VB le veselil prve zmage, s katero ohranja realne možnosti za uvrstitev v izločilne boje.

ACH Volley : Tours 3:0 (24, 19, 22) Dvorana Tivoli, gledalcev 2432, sodnika: Lutz (Belgija), Robles (Španija). ACH Volley: Štern 24 (1 as, 1 blok), Pajenk 6 (2 asa, 1 blok), Jo. Kržič, Šket, Najdič, Marovt 11 (1 as), Šen, Ja. Kržič 8 (2 bloka), Kovačič, Prevorčnik, Ropret 3 (1 as, 1 blok), Urnaut 6 (1 blok), Verdinek. Tours: Darzdans, Dos Santos 2, Nyok-Yanga, Ramon, Suihkonen 3, Marshman 7 (1 blok), Folgalvez, Scherer, Čorić, Kavogo 13 (1 as, 1 blok), Mujanović 16 (1 as, 1 blok), Voss 3, Heslinga 4.

Francoska ekipa ni servirala kot italijanska ali turška, kar je Ljubljančanom omogočilo zelo dober sprejem, posledično pa lažje delo tudi za Gregorja Ropreta pri organizaciji igre. Svoje so opravili tudi solidni začetni udarci, ki so v večji meri prihajali v pravih trenutkih.

Enega teh je prispeval Luka Marovt in je imel velik vpliv na razplet izenačenega prvega niza. Z njim je ACH prišel v vodstvo s 23:22 in psihološke prednosti, ki je najprej zagotovila zaključno žogo, nato še drugo, ki so jo po napaki gostov na mreži tudi izkoristili.

Po dobljenem prvem nizu so se gostitelji sprostili, v drugem so bili precej boljši tekmec. Z dva zaporednima asoma Alena Pajenka so povedli s 6:4, nekaj časa držali manjšo prednost, sredi niza pa prišli do vodstva 15:10 in 18:12, kar je zadostovalo za mirno končnico.

Foto: Aleš Fevžer

V tretjem nizu so oranžni zmaji nekoliko popustili s pritiskom na servisu, posledično so se Francozi spet boljše upirali. Po izidu 16:16 sta dva bloka za prednost prispevala Ropret in Janez Janž Kržič, odločilno prednost pa so si domači priborili po izidu 21:20 z dvema zaporednima točkama. Tekmo je končal Marovt.

"Vedeli smo, da je pomembna, če hočemo še upati na napredovanje. Zato smo od sebe dali vse, se borili. Pokazali smo igro, ki si jo že nekaj časa želimo, v veliki meri je k temu pripomogel pritisk s servisom. Upam, da bomo tudi v nadaljevanju lige igrali tako, kot znamo," je po tekmi dejal Pajenk, najstarejši igralec v ljubljanski vrsti, ki je opravila še eno pomembno nalogo.

Omejila je prispevek slovenskega reprezentanta v francoski vrsti Nika Mujanovića, ki je zmožen simultanke. s 16 točkami je bil sicer najučinkovitejši igralec v moštvu, a zna odigrati še precej boljše, tokrat je ostal v senci izkušenejšega reprezentančnega kolega Tončka Šterna. Ta je dosegel kar 24 točk.

Foto: Aleš Fevžer

ACH Volley bo v naslednjem krogu naslednjo sredo gostoval v Ankari, kjer se bo meril z Ziraatom. To je vodilno moštvo slovenske skupine, v sredo je zadalo prvi poraz Trentinu (3:0).

Liga prvakov, tretji krog

Četrtek, 22. januar

Sreda, 21. januar

Torek, 20. januar

Lestvice:

Preberite še: