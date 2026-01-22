Agenti ameriške službe za priseljevanje in carino (ICE) so v torek med operacijo v zvezni državi Minnesota pridržali petletnega dečka, so danes sporočili predstavniki šole v Minnesoti. Na ministrstvu za domovinsko varnost zavračajo očitke, da so agenti dečka uporabili kot vabo za prijetje njegovega očeta, nezakonitega priseljenca.

Ravnateljica javnih šol Columbia Heights Zena Stenvik je medijem povedala, da so agenti ICE na družinski dovozni poti ustavili avtomobil, v katerem je bil petletni Liam Ramos, in mu naročili, naj potrka na vrata svojega doma v predmestju Minneapolisa, poroča ameriška televizija ABC. Otroka naj bi postavili pred vrata, sami pa so se skrili v zasedo, da bi ujeli njegovega očeta Adriana Alexandra Coneja Ariasa, ko bi odprl vrata.

Foto: Reuters

"V bistvu so otroka uporabili kot vabo. Zakaj pridržati petletnika? Ne recite, da je ta otrok nasilen kriminalec," je izjavila ravnateljica. Dodala je, da je otrokova družina v postopku pridobivanja azila in ni predvidena za deportacijo.

Nasprotne trditve

Tiskovna predstavnica ministrstva za domovinsko varnost Tricia McLaughlin je medtem zatrdila, da je ICE izvajal operacijo za aretacijo očeta, ki je v ZDA nezakonito. Skušal naj bi pobegniti in je pri tem zapustil lastnega otroka. "Zaradi otrokove varnosti je eden od naših uradnikov ostal z njim, medtem ko so drugi prijeli Coneja Ariasa," je povedala McLaughlin.

Stenvik pa pravi, da so agenti ICE otroka zadržali in ga niso hoteli pustiti v hiši pri drugih odraslih. Sina in očeta so po besedah odvetnika Marca Prokoscha odpeljali in zaprli v celico v Teksasu.

Foto: Reuters

Liam je že četrti otrok iz javnih šol Columbia Heights, ki so ga v zadnjih tednih pridržali agenti ICE, je povedala Stenvik. V torek so iz srednje šole odpeljali 17-letnega dijaka, ki je bil na poti v šolo, odpeljali pa so tudi desetletnika in še enega 17-letnika, je dodala.

Protesti ne pojenjajo

V Minneapolisu se medtem nadaljujejo protesti proti nasilju ICE, pravosodna ministrica ZDA Pam Bondi pa je danes na omrežju X naznanila aretacijo Nekime Levy Armstrong, ki je v nedeljo vodila protest v cerkvi v St. Paulu, kjer je pastor lokalni uradnik ICE. Protest je prekinil mašo, udeleženci pa so zahtevali, naj ICE zapusti Minnesoto in pravico za Renee Good, ki jo je v začetku leta ubil eden od agentov.

Vlada Donalda Trumpa se je na protest v cerkvi ostro odzvala in tudi podpredsednik ZDA JD Vance – ki je danes delavce v Ohiu prosil, naj bodo potrpežljivi pri čakanju na nižje cene, in napovedal obisk Minneapolisa – je dejal, da takšnih kršitev verskih svoboščin ne bodo dopuščali, poroča ABC.

Pravosodno ministrstvo zavrača pozive, naj zaradi smrti Good uvede preiskavo zaradi kršenja državljanskih pravic, Vance pa je obljubil temeljito preiskavo kršenja državljanskih pravic zaradi protesta v cerkvi.