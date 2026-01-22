ZDA izstopajo iz Svetovne zdravstvene organizacije

Z današnjim dnem bo v veljavo stopil izstop ZDA iz Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Agencija pod okriljem Združenih narodov bo tako izgubila svojo največjo donatorico, kar bo po oceni poznavalcev vplivalo na njeno sposobnost reševanja globalnih zdravstvenih kriz, s tem pa bo narasla ogroženost zdravstvene varnosti po svetu, vključno z ZDA.

Z današnjim dnem se izteka enoletni odpovedni rok za članstvo ZDA v WHO. Drugi pogoj za izstop je ta, da mora Washington v celoti poravnati svoje finančne obveznosti do agencije. Tega naj Washington še ne bi naredil – za leti 2024 in 2025 naj bi za članarino dolgoval skupno 260 milijonov dolarjev. Kot sicer piše nemška tiskovna agencija dpa, WHO nima sredstev za izterjanje dolga ali zavrnitev izstopa.

WHO bo izgubil svojo največjo donatorico

Z izstopom ZDA bo WHO izgubil svojo največjo donatorico, saj so prispevale približno 18 odstotkov proračuna. Za njimi naj bi največ prispevala Kitajska.

Izguba glavne donatorice bo po ocenah poznavalcev vplivala na sposobnost WHO, da naslovi globalne krize javnega zdravja, od tuberkuloze do ošpic, virusa HIV in aidsa do pandemij. Agencija je bila zaradi ustavitve financiranja že prisiljena zmanjšati obseg dejavnosti in odpuščati osebje.

Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je pred dnevi opozoril, da bo zaradi izstopa ZDA ogrožena zdravstvena in druga varnost – tako ZDA kot celotnega sveta. Izrazil je tudi upanje, da si bodo ZDA premislile in se vrnile k organizaciji.

Več strokovnjakov je opozorilo, da bodo ZDA z izstopom izgubile tudi dostop do pomembnih podatkov o nadzoru nad epidemijami, kar bi lahko oslabilo njihovo sposobnost spremljanja in preprečevanja zdravstvenih groženj iz tujine. Organizacija namreč članicam zagotavlja ključne informacije o izbruhih bolezni in nastajajočih zdravstvenih grožnjah.

ZDA so bile med ustanovnimi člani

Ameriški predsednik Donald Trump je že med svojim prvim mandatom junija 2020 zahteval izstop iz WHO, ki ga je obtožil neustreznega ukrepanja ob pandemiji covida-19 in popuščanja Kitajski, kjer je izbruhnil novi koronavirus. Skliceval se je tudi na previsoka plačila ZDA. Njegov naslednik, demokrat Joe Biden, je nato leta 2021 preklical izstop iz WHO.

Mnogi zdravstveni strokovnjaki so medtem Trumpa in njegovo vlado obtožili neprimernega odziva na pandemijo, ki je terjala življenja več sto tisoč Američanov.

ZDA so bile leta 1948 med ustanovnimi članicami WHO in so od takrat sodelovale pri oblikovanju in vodenju njenega dela. V izvršnem ukazu o izstopu, ki ga je Trump podpisal le nekaj ur po vrnitvi v Belo hišo 20. januarja lani, je sicer takoj ukinil finančno podporo WHO. Washington je takrat iz te agencije ZN tudi odpoklical vso osebje in končal sodelovanje v pogajanjih o globalnem sporazumu o odgovoru na pandemije.

WHO pa ni edina agencija ZN, iz katere so ZDA izstopile po vrnitvi Trumpa v Belo hišo. V začetku letošnjega leta je podpisal izvršni ukaz o izstopu ZDA iz 66 mednarodnih organizacij, agencij in komisij, ki večinoma delujejo pod okriljem ZN.

Odločitev je utemeljil s tem, da so "odvečne, nepotrebne, potratne, slabo vodene, pod vplivom interesov akterjev, ki uveljavljajo svoje agende" v nasprotju z interesi ZDA ali pa "predstavljajo grožnjo suverenosti, svobodi in splošni blaginji ZDA".

WHO s sedežem v Ženevi je specializirana agencija ZN, ki ima ključno vlogo pri odpravljanju temeljnih vzrokov bolezni, gradnji močnejših zdravstvenih sistemov ter odkrivanju, preprečevanju in odzivanju na izredne zdravstvene razmere, vključno z izbruhi bolezni. Skrbi za tehnično pomoč državam, postavlja mednarodna merila na področju zdravja in zbira podatke o zdravstvenem stanju v svetu.