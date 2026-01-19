Plačilni roki se podaljšujejo, obveznosti ostajajo: tihi pritiski na mala podjetja v začetku leta

Za številna mala podjetja in samostojne podjetnike se poslovno leto ne začne z zagonom, temveč z vprašanjem likvidnosti. Januar je mesec, ko se razlika med opravljenim delom in dejanskimi prilivi pogosto poveča. Plačilni roki se podaljšujejo, obveznosti pa ostajajo enake – in prav zato nastaja pritisk, ki ga podjetniki občutijo takoj po novem letu.

Ko delo je, denarja pa še ni

Veliko podjetij posluje projektno ali storitveno. Računi so izdani, naročila potrjena, plačila pa pridejo z zamikom. Plačilni roki 30, 60 ali celo 90 dni so postali stalnica, januar pa jih pogosto še dodatno raztegne.

Podjetniki imajo tako:

zagotovljeno delo in prihodnje prilive ,

, izdane račune,

hkrati pa premalo likvidnih sredstev za tekoče obveznosti.

Težava ni v slabem poslovanju, temveč v neusklajenosti denarnega toka.

Obveznosti ne poznajo zamika

Medtem ko prihodki čakajo, stroški ne. Plače, prispevki, DDV, najemnine in obveznosti do dobaviteljev imajo jasne roke. Prav januar je mesec, ko se ta razlika najbolj pozna in ko podjetniki pogosto iščejo načine, kako premostiti obdobje do plačil.

Psihološki pritisk je v tem času velik – ne zaradi pomanjkanja dela, temveč zaradi nenehnega usklajevanja med prilivi in odlivi.

Foto: D-DOTA D.O.O.

Kjer se problem začne reševati hitreje

Pri D-Doti opažamo, da se podjetniki na nas najpogosteje obrnejo prav v začetku leta, ko želijo pravočasno urediti likvidnost in ohraniti stabilno poslovanje. Ne gre za reševanje težav v zadnjem trenutku, temveč za premišljeno odločitev.

Podjetniki, se za sodelovanje z D-Doto odločajo, ker:

Financiramo izključno podjetnike, presoja pa temelji na trenutnem poslovanju in dejanskih potrebah podjetja – z namenom, da podjetnik rešitev najde pravočasno.

Ko je odločitev sprejeta, šteje enostavnost

V trenutku, ko se podjetnik odloči za ukrepanje, je ključno, da postopek ne postane dodatno breme. Januar zahteva jasne korake, pregledne pogoje in hitre odzive – brez zapletene administracije in nepotrebnega čakanja.

Foto: D-DOTA D.O.O.

Z D-Doto do poslovnega kredita – hitro in enostavno:

1. Kontaktirajte nas – pokličite na 040 234 109 ali oddajte povpraševanje na www.kreditzapodjetje.si.

2. Predstavite osnovne podatke o svojem podjetju.

3. Analiziramo vašo situacijo in predlagamo rešitev.

4. Podpišemo pogodbo.

5. Denar nakažemo – v večini primerov že naslednji dan.



Brez nepotrebnega zapletanja in čakanja.

Hitro financiranje kot podpora poslovanju

Ko se v začetku leta pojavijo zamiki plačil, si podjetniki ne morete privoščiti dodatnega čakanja. Potrebujete partnerja, ki razume tempo vašega poslovanja in zna ukrepati takoj.

Pri D-Doti podjetnikom pomagamo ohraniti stabilnost in mirnejše odločanje tudi takrat, ko so obveznosti jasne, prilivi pa še v teku.

Zakaj bi čakali, če lahko ukrepate danes?



Pokličite nas na 040 234 109 ali izpolnite kratek obrazec na Pokličite nas naali izpolnite kratek obrazec na www.kreditzapodjetje.si in preverite možnosti hitrega financiranja za svoje podjetje. Skupaj bomo pregledali vašo situacijo in poiskali rešitev, prilagojeno vašemu poslovanju.

