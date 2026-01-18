Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. K.

Nedelja,
18. 1. 2026,
11.44

37 minut

Nedelja, 18. 1. 2026, 11.44

37 minut

V reki Savi našli truplo

R. K.

Na terenu je bilo 40 gasilcev iz okoliških gasilskih društev.
Foto: PGD Trbovlje-mesto/Facebook

Na terenu je bilo 40 gasilcev iz okoliških gasilskih društev.

Foto: PGD Trbovlje-mesto/Facebook

Po obsežni iskalni akciji so gasilci v reki Savi našli moško truplo, poroča Zon.

V petek zvečer so bili policisti obveščeni, da je v naselju Podkraj v občini Hrastnik oseba padla ali skočila z mostu v reko Savo. Stekla je iskalna akcija. Policisti so skupaj z gasilci PGD Trbovlje-mesto, PGD Hrastnik, PGD Zidani Most in PGD Radeče pregledali reko Savo in obe njeni brežini ter območje preleteli z dronom. Na terenu je bilo okoli 40 gasilcev, zasavski policisti in potapljači Podvodne reševalne službe (PRS) Trbovlje. 

Ker osebe niso našli, so iskanje pogrešane osebe na območju reke Save nadaljevali v soboto. V iskalno akcijo so bili vključeni gasilci gasilskih enot PGD Hrastnik, Dol pri Hrastniku, Trbovlje, Laško, Zidani Most, Radeče ter potapljači PRS Zasavje in brodarji Hrastnik. V poznih popoldanskih urah so v deroči reki v bližini uprave kemične tovarne našli truplo, poroča Zon. 

Na policiji so za omenjeni medij pojasnili, da po do zdaj znanih podatkih smrt osebe, ki ni prebivala na območju Zasavja, ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče.

