Na. R.

Petek,
6. 2. 2026,
8.28

2 minuti

V Vodicah z eksplozivom nad bankomat

Na. R.

Bankomat

Ali so uspeli ukrasti tudi kaj denarja, ni znano.

Foto: PU Maribor

Okoli 1.30 so na Policijsko upravo Ljubljana prejeli obvestilo o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Vodic. Glede na doslej zbrane podatke je neznani storilec z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat.

Bankomat je bil nameščen na enem izmed poslovnih objektov.

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.

Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

