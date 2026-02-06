Petek, 6. 2. 2026, 8.28
2 minuti
V Vodicah z eksplozivom nad bankomat
Okoli 1.30 so na Policijsko upravo Ljubljana prejeli obvestilo o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Vodic. Glede na doslej zbrane podatke je neznani storilec z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat.
Bankomat je bil nameščen na enem izmed poslovnih objektov.
V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.
Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.