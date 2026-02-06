V Vodicah z eksplozivom nad bankomat

Okoli 1.30 so na Policijsko upravo Ljubljana prejeli obvestilo o kaznivem dejanju velike tatvine na območju Vodic. Glede na doslej zbrane podatke je neznani storilec z zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom poškodoval bankomat.

Bankomat je bil nameščen na enem izmed poslovnih objektov.

V dogodku je nastalo za več tisoč evrov materialne škode.

Policisti opravljajo ogled in nadaljujejo z intenzivnim zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah kaznivega dejanja. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.