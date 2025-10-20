Ponedeljek, 20. 10. 2025, 11.24
1 ura, 8 minut
Na območju Kranja razstrelili bankomat
Gorenjske policiste so nekaj po 2. uri zjutraj obvestili o eksploziji na območju Mestne občine Kranj. Po do zdaj znanih podatkih so neznani storilci za zdaj še z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin.
Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda.
Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev.
Zaradi intenzivnega poteka več podatkov za zdaj niso razkrili. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.