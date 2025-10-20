Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Ponedeljek,
20. 10. 2025,
11.24

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21

Natisni članek

Natisni članek
preiskava razstrelitev eksplozija Kranj bankomat policija

Ponedeljek, 20. 10. 2025, 11.24

1 ura, 8 minut

Na območju Kranja razstrelili bankomat

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,21
Weitefeld, Nemčija, umor, trupla, policija, preiskava, forenziki | Višine škode in podatka, ali so neznanci kaj ukradli, policisti niso navedli. Preiskava na terenu še traja, fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

Višine škode in podatka, ali so neznanci kaj ukradli, policisti niso navedli. Preiskava na terenu še traja, fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Gorenjske policiste so nekaj po 2. uri zjutraj obvestili o eksploziji na območju Mestne občine Kranj. Po do zdaj znanih podatkih so neznani storilci za zdaj še z neznanim eksplozivnim sredstvom poškodovali bankomat, nameščen na eni izmed trgovin.

Tako na bankomatu kot na objektu je nastala premoženjska škoda.

Policisti trenutno še opravljajo ogled kraja dejanja in zbirajo obvestila za izsleditev storilcev.

Zaradi intenzivnega poteka več podatkov za zdaj niso razkrili. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policijski trak
Novice Moški, ki je huje poškodoval žensko, v priporu
Prometna nesreča
Novice Na slovenskih cestah še ena smrtna nesreča
preiskava razstrelitev eksplozija Kranj bankomat policija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.