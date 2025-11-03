Rok za izplačilo regresa se je iztekel: kaj, če ga še vedno niste prejeli?

Vsako poletje delavci pričakujejo eno izmed najpomembnejših izplačil v letu – regres za letni dopust . Gre za denarno nadomestilo, s katerim delodajalec zaposlenemu omogoča, da si lažje privošči dopust in pokrije stroške, povezane z oddihom. Po zakonu je pravica do regresa nedvoumna: izplačan mora biti najpozneje do 1. julija 2025 , v izjemnih primerih, ko ima delodajalec dokazljive finančne težave, pa se lahko rok podaljša do 1. novembra 2025 . Poletje je zdaj le še spomin in z njim tudi glavnina izplačil, a novembrski rok je tukaj. Delodajalci, ki regresa do zdaj še niso poravnali, imajo zadnjo priložnost, da to storijo pravočasno in se izognejo kršitvi zakona.

Foto: Shutterstock

A praksa pogosto pokaže drugačno sliko – od zamud do delnih izplačil in celo neupravičenih izogibanj z izgovori, kot so bolniška odsotnost zaposlenega ali likvidnostne težave podjetja. Se sprašujete, kolikšen je minimalni regres v letu 2025 in kaj lahko storite, če ga do zdaj še niste prejeli? Zakonodaja je jasna, možnosti za ukrepanje pa tudi – še posebej, če imate ob sebi zanesljivo pravno zaščito, ki vam pomaga uveljaviti vaše pravice.

Delodajalci morajo svojim zaposlenim regres za letni dopust izplačati najpozneje do 1. julija 2025. Le izjemoma se lahko rok podaljša, in sicer v primeru začasne nelikvidnosti podjetja – a tudi v tem primeru mora biti izplačilo izvedeno najkasneje do 1. novembra 2025. Zakon tu ne dopušča nejasnosti: obveznost izplačila obstaja v vsakem primeru, tudi če ima delodajalec finančne težave.

Koliko znaša minimalni regres v letu 2025?

Minimalni regres mora biti izplačan v višini minimalne plače, ki za leto 2025 znaša 1.277,72 evra bruto. Kolektivna pogodba ali odločitev delodajalca lahko določata tudi višji znesek. Del regresa je neobdavčen, in sicer do višine povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji za predpretekli mesec – vse nad tem se obdavči.

Kaj pa upokojenci? Regresa ne prejemajo po delovnopravni zakonodaji, temveč po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Ta je odvisen od višine pokojnine in bo v letu 2025 izplačan skupaj z junijsko pokojnino, torej najkasneje do 30. junija. Primeri izplačil:

pokojnina do 680 evrov → regres 465 evrov,

pokojnina nad 1.160,01 evra → regres 155 evrov.

Za pokojnine med tema zneskoma je regres določen proporcionalno.

Foto: Shutterstock

Kdaj vam pripada celoten in kdaj le sorazmerni regres?

Celotni regres vam pripada, če ste pri delodajalcu zaposleni celotno koledarsko leto. V vseh drugih primerih – če ste zamenjali službo ali začeli delati šele sredi leta – vam pripada sorazmerni del regresa glede na število mesecev zaposlitve. Tako na primer delavcu, ki je zaposlen sedem mesecev, pripada 7/12 regresa.

Višina regresa se lahko prilagodi tudi, če je oseba zaposlena za krajši delovni čas, vendar ne v vseh primerih. Če ste bili med letom odsotni zaradi starševskega dopusta ali bolezni, vam zakon priznava pravico do celotnega regresa – pod pogojem, da ste med to odsotnostjo ostali formalno zaposleni. Če pa se zaposlitev prekine (na primer med bolniškim staležem), ste upravičeni le do sorazmernega dela – 1/12 celotnega regresa za vsak polni mesec zaposlitve.

Kaj se zgodi, če regres ni izplačan?

Delodajalci si obveznosti do regresa včasih razlagajo po svoje – a zakon je jasen. Tudi če je delavec na bolniškem dopustu, mu regres pripada v celoti. Če podjetje tega ne upošteva, krši zakon o delovnih razmerjih – in za to sledi kazen.

Za zamudo ali neizplačilo regresa je predpisana globa v višini od tri tisoč do 20 tisoč evrov, ki bremeni podjetje. Delavec ima v takem primeru pravico, da nepravilnost prijavi delovnemu inšpektoratu, ki sproži postopek. Če regres ne pride niti po pozivu inšpekcije, lahko delavec svoje pravice uveljavlja na delovnem sodišču – a ta pot lahko zahteva čas in stroške.

Foto: ARAG

