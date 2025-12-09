Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Torek,
9. 12. 2025,
10.13

Torek, 9. 12. 2025, 10.13

1 ura, 26 minut

V Ljubljani kroži večje število ponarejenih bankovcev

ponarejen denar, bankovci | Policija opozarja na previdnost. Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev lahko najdete na spletni strani Evropske centralne banke in na spletni strani Banke Slovenije. | Foto PU Novo mesto

Policija opozarja na previdnost. Podrobnosti o zaščitnih elementih evrskih bankovcev lahko najdete na spletni strani Evropske centralne banke in na spletni strani Banke Slovenije.

Foto: PU Novo mesto

Na območju Policijske uprave Ljubljana se je ta mesec povečalo število unovčitev ponarejenih bankovcev. Ponarejene bankovce so najpogosteje uporabili za plačilo na stojnicah in v drugih podobnih gostinskih obratih, ki delujejo v prazničnem času. Tudi na Gorenjskem so v eni izmed trgovin v Kranju v ponedeljek unovčili bankovec za 50 evrov, bankovec za 100 evrov pa v eni izmed trgovin na Jesenicah.

Zaradi večjega števila ponarejenih bankovcev policija v teh dneh vsem, ki poslujejo z gotovino, svetuje še posebno previdnost.

Poznate zaščitne elemente, ki jih ponaredki nimajo? 

  • V večini primerov zadostuje že, da bankovec pogledate, otipate in obrnete proti viru svetlobe, saj so ponaredki zaščitnih elementov tako opaznejši.
  • Ponarejene bankovce lahko prepoznate tudi na otip, po reliefu, saj ga ponaredki velikokrat nimajo.
  • Pri pregledu pristnega bankovca, obrnjenega proti svetlobi, sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih še portretno okence.
  • Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj pa se na srebrnem traku opazi portret Evrope v prosojnem okencu, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.

Če dobite ponarejen denar, ga ne morete zamenjati

Ponarejeni bankovci so brez vrednosti in se ne morejo zamenjati za druge bankovce, so še opozorili pri policiji.

"Pri tem se je treba zavedati, da je spravljanje ponarejenih bankovcev in kovancev v obtok kaznivo dejanje, za katero je zagrožena zaporna kazen od šestih mesecev do osmih let. Če se vam zdijo bankovci sumljivi, o tem takoj obvestite policijo, in sicer pokličite najbližjo policijsko postajo ali telefonsko številko 113," so opozorili. 

Poskušajte si zapomniti tudi čim več informacij, predvsem pa kdaj, kje in od koga ste bankovec prejeli. Te informacije so lahko namreč v nadaljevanju zelo koristne pri odkrivanju storilcev kaznivega dejanja ponarejanja denarja po 243. členu kazenskega zakonika oziroma drugih uradno pregonljivih kaznivih dejanj.

