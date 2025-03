Kriminalisti so v zadnjem mesecu zaznali povečano število unovčenih ponarejenih bankovcev za 50 evrov, največ na območju Policijske uprave (PU) Koper, nekaj pa tudi v drugih delih Slovenije. Občane in zaposlene v različnih podjetjih zato pozivajo, naj bodo previdni pri poslovanju z gotovino.

Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, so ponarejene bankovce najpogosteje unovčili kot kupnino pri plačilih spletne prodaje ob dostavah, plačilih v različnih gostinskih lokalih, pekarnah, trgovinah in bencinskih servisih.

Da gre za ponaredke, so ugotovili šele bančni uslužbenci, ki so gotovino prejeli v okviru izkupičkov različnih podjetij oziroma odgovornih oseb.

Policisti zato opozarjajo na previdnost pri poslovanju z gotovino, predvsem pri plačevanju z bankovci za 50 evrov. Občane in vse zaposlene v različnih podjetjih, ki poslujejo z gotovino, pozivajo, naj bodo pozorni na morebitne poskuse unovčitev ponarejenih bankovcev. Vsak bankovec, za katerega obstaja sum, da je ponarejen, naj preverijo.

Bankovec dobro poglejte



Za ločevanje pristnih bankovcev od ponarejenih po njihovih navedbah zadošča že to, da bankovce dobro pogledamo in pretipamo ter jih obrnemo proti svetlobi, saj so zaščitni elementi tako opaznejši. Policisti svetujejo, naj bomo pozorni na relief, saj ga ponaredki navadno nimajo.



Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi prelivanje simbola evra, arhitekturnega motiva, vrednosti bankovca. Na hrbtni strani se vidi zlatorumen trak (na bankovcih za pet, deset in 20 evrov) in številka spremenljive barve (na bankovcih za 50, 100, 200 in 500 evrov), so še sporočili iz koprske policijske uprave.

Na Policijski upravi Koper so v letu 2024 obravnavali 82 tovrstnih kaznivih dejanj, v letu 2025 do danes pa 29.