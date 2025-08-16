Bayern ali Stuttgart? Lovorika v spomin na legendarnega Nemca.

Danes se bosta v superpokalnem dvoboju v Nemčiji pomerila prvak Bayern München in pokalni zmagovalec Stuttgart. Prednost domačega igrišča bo imel Stuttgart, superpokalna lovorika pa bo letos prvič nosila ime po preminuli legendi nemškega in svetovnega nogometa Franzu Beckenbauerju.

Nemški superpokal nosi letos prvič ime po legendarnem nemškemu nogometašu Franzu Beckenbauerju (1945 – 2024). Rekorder tekmovanja Bayern se poteguje za 11. superpokalni naslov. V dvoboj vstopa kot favorit. Z dobrimi rezultati je navduševal že v pripravljalnem obdobju, kjer je med drugim nadigral Tottenham s 4:0. Bavarcem so se poleti pridružili Luis Diaz, Jonathan Tah in Tom Bischof, klub pa so zapustili Thomas Müller, Leroy Sane in Kingley Coman.

Lani je superpokalno lovoriko osvojil Bayer Leverkusen, ki je po izvajanju 11-metrovk ugnal Stuttgart. Izbrancem Sebastiana Hoenessa, ki so lani v finalu pokala premagali Arminio, se tako letos ponuja možnost popravnega izpita, danes pa bodo deležni še prednosti domačega igrišča.

Nick Woltemade blesti v dresu Stuttgarta, na letošnjem Euru do 21 let pa je kar trikrat zatresel mrežo Slovenije. Foto: Reuters

Dvoboj bo potekal na MHP Arena v Stuttgartu, srečanje pa bo tudi v znamenju prvih napadalcev. To sta mladi nemški zvezdnik Nick Woltemade (Stuttgart), katerega si želi na Bavarsko pripeljati Bayern, a so v Stuttgartu zavrnili vse njegove ponudbe, ter izkušeni Anglež Harry Kane, ki lahko tako z Bayernom osvoji drugo klubsko lovoriko.

Stuttgart bo zaradi zdravstvenih težav oziroma kazni pogrešal Nübela, Stergiouja in Zagadouja, Bayern pa Musialo, Daviesa, Pavlovića, Ita in Wannterja.

Če se bo redni del srečanja v Stuttgartu končal brez zmagovalca, se podobno kot na evropskem superpokalu med PSG in Tottenhamom ne bodo igrali podaljški, ampak se bodo takoj izvajale 11-metrovke.

Nemški superpokal 2025:

Sobota, 16. avgust: