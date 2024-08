Lani sta ga osvojila tudi Šeško in Kampl. Kdo ga bo letos?

Zvečer se bosta v boju za uvodno nemško lovoriko v tej sezoni pomerila Bayer Leverkusen in Stuttgart. Gostitelji, ki bodo imeli prednost domačega igrišča na BayAreni, so v prejšnji sezoni osvojili dvojno krono, Stuttgart pa je presenetil v bundesligi in osvojili drugo mesto. Prehitel je tudi Bayern, Leipzig in Borussio Dortmund.