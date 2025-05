Xabi Alonso: Navdušen sem, da sem spet doma

Predsednik madridskega Reala Florentino Perez je predstavil novega trenerja Xabija Alonsa, ki je nasledil Carla Ancelottija in bo ekipo vodil od 1. junija naprej, že na klubskem svetovnem prvenstvu. Nekdanji nogometaš belega baleta je po podpisu pogodbe dejal, da se je vrnil domov in že ve, kako bo Real odslej igral.

"To je začetek norega obdobja, ki prinaša navdušenje in veliko čustev. Novi trener je že zdaj eden najboljših na svetu, obenem pa predstavlja vrednote Reala," je novega trenerja madridskega Reala napovedal Florentino Perez. Xabi Alonso ima 43 let, doslej pa je vodil samo B-ekipo Real Sociedada in Bayerja iz Leverkusna, s katerim je lani osvojil nemško bundesligo. Kot nogometaš je lovorike osvajal z Liverpoolom, Real Madridom in Bayernom iz Münchna, največ državnih naslovov z zadnjim.

"Upam, da bom lahko upravičil visoka pričakovanja"

Xabi Alonso na prvi novinarski konferenci kot trener Reala Foto: Reuters Alonso je podpisal triletno pogodbo. "Zame je to poseben dan, ki si ga bom zapomnil za vse življenje. Navdušen sem, da sem spet doma. Tukaj je moj dom. Nekaj let me ni bilo, a vez je ostala. To je začetek novega poglavja. Predsedniku bi se rad zahvalil za zaupanje, da verjame, da sem pravi človek, ki bo klub popeljal v novo dobo. Sem poln energije in navdušenja. Čutim, da so vsi tukaj pripravljeni na nov začetek, da spišemo novo poglavje že zdaj bogate zgodovine kluba."

Spomnil se je tudi svojega predhodnika Carla Ancelottija, ki je bil tudi njegov trener. "Tukaj ne bi bil brez njega. Veliko sem se naučil od njega. V čast mi je, da sem ga nasledil, da sem na položaju, kjer je on toliko osvojil. Upam, da bom lahko upravičil visoka pričakovanja."

Real Madrid je v sezoni, ki se izteka, ostal tako brez španske ligaške kot pokalne lovorike, pa tudi brez evropske zvezdice. Za Real pa štejejo samo kosi srebrnine.