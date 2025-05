Uradno: Real Madrid se je poslovil od Ancelottija

Brazilska nogometna zveza (CBF) je Ancelottijevo imenovanje potrdila pred dvema tednoma, delati pa bo začel 26. maja. Danes so se uradno od Italijana poslovili še pri Real Madridu. Petinšestdesetletnik je imel na Bernabeuu še eno leto pogodbe, a je bil dogovor potrjen po dogovoru med vsemi stranmi.

Njegova zadnja tekma na čelu ekipe bo v nedeljo proti Real Sociedadu na Bernabeuu. Italijanski trener, ki je pri Real Madridu preživel šest sezon v dveh trenerskih mandatih, je najbolj odlikovani trener v zgodovini kluba.

"Real Madrid in Carlo Ancelotti sta dosegla dogovor o koncu njegovega mandata trenerja Real Madrida. Naš klub bi rad izrazil svojo hvaležnost in naklonjenost eni od velikih legend Real Madrida in svetovnega nogometa. Carlo Ancelotti je našo ekipo vodil skozi eno najuspešnejših obdobij v 123 letih našega obstoja in postal trener z največ naslovi v naši zgodovini: trije evropski pokali, trije svetovni klubski pokali, trije evropski superpokali, dva naslova prvaka, dva Copa del Reys in dva španska superpokala. Skupaj 15 naslovov v šestih sezonah, v katerih je bil član našega kluba."

Predsednik kluba Florentino Perez je dodal: "Carlo Ancelotti je zdaj za vedno del velike madridske družine. Ponosni smo, da smo lahko uživali ob trenerju, ki nam je pomagal doseči toliko uspehov in ki je hkrati zgledno zastopal vrednote našega kluba."

Namesto Ancelottija bo v prihajajočem obdobju klub vodil dozdajšnji trener Bayerja iz Leverkusna, Xabi Alonso. Ta naj bi mesto glavnega trenerja uradno prevzel 1. junija, ekipo pa bo vodil tudi na prihajajočem svetovnem klubskem prvenstvu, ki se začne 14. junija.

