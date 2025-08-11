Villarreal in Barcelona korak bližje temu, da bi se v la ligi pomerila v Miamiju

Španska nogometna zveza (RFEF) je danes sporočila, da je na sestanku izvršnega odbora potrdila prošnjo prvoligaških klubov Villarreala in Barcelone, da ligaško tekmo 17. kroga igrata v Miamiju. Spremembo lokacije morata potrditi še krovni zvezi, evropska Uefa in mednarodna Fifa.

Kluba sta na domačo zvezo naslovila prošnjo za dovoljenje za igranje tekme v tujini, natančneje v ZDA, ki jo je danes španska zveza potrdila.

Tekma bo predvidoma 20. decembra letos na stadionu Hard Rock Stadium v Miamiju, a je RFEF opozorila, da postopek predvideva tudi pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo tekme, ki jih morata posredovati Uefa in Fifa. španska zveza bo obe krovni zvezi seznanila s svojo odločitvijo, je še sporočila RFEF.