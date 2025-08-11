Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
11. 8. 2025,
22.34

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Miami RFEF špansko prvenstvo Villarreal Barcelona

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 22.34

49 minut

Španska nogometna zveza prižgala zeleno luč

Villarreal in Barcelona korak bližje temu, da bi se v la ligi pomerila v Miamiju

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Lamine Yamal FC Barcelona | Se bo mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal konec leta predstavil na tekmi la lige v Miamiju? | Foto Reuters

Se bo mladi zvezdnik Barcelone Lamine Yamal konec leta predstavil na tekmi la lige v Miamiju?

Foto: Reuters

Španska nogometna zveza (RFEF) je danes sporočila, da je na sestanku izvršnega odbora potrdila prošnjo prvoligaških klubov Villarreala in Barcelone, da ligaško tekmo 17. kroga igrata v Miamiju. Spremembo lokacije morata potrditi še krovni zvezi, evropska Uefa in mednarodna Fifa.

Marc-Andre ter Stegen
Sportal Ter Stegen in Barcelona sta se pobotala

Kluba sta na domačo zvezo naslovila prošnjo za dovoljenje za igranje tekme v tujini, natančneje v ZDA, ki jo je danes španska zveza potrdila.

Tekma bo predvidoma 20. decembra letos na stadionu Hard Rock Stadium v Miamiju, a je RFEF opozorila, da postopek predvideva tudi pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo tekme, ki jih morata posredovati Uefa in Fifa. španska zveza bo obe krovni zvezi seznanila s svojo odločitvijo, je še sporočila RFEF.

Lamine Yamal Robert Lewandowski
Sportal Neprimerno vedenje: kazen za Yamala in Lewandowskega
Miami RFEF špansko prvenstvo Villarreal Barcelona
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.