Marino Kegl četrti, Viktorija Horvat osma v Tokiu

Z nastopoma Marina Kegla v tenisu in Viktorije Horvat v maratonu so se končali slovenski nastopi na 25. poletni olimpijadi gluhih športnikov. Kegl je izgubil boj za tretje mesto proti Avstrijcu Mariu Karglu z 2:6 in 4:6 in med 60 igralci zasedel četrto mesto.

Maratonka Viktorija Horvat je opravila maratonski prvenec in najdaljšo tekaško preizkušnjo pretekla s časom 3:13:05, kar je bilo dovolj za osmo mesto, so še sporočili iz krovne slovenske zveze.

Slovenija je na olimpijadi gluhih nastopila v postavi Leja Glojnarič, Iris Breganski, Isabela Mord, Viktorija Horvat, Tadej Enci, Alessandro Ambrožič, Marino Kegl in se domov vrača s tremi kolajnami.