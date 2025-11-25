Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
25. 11. 2025,
8.03

38 minut

Viktorija Horvat Tokio Marino Kegl

Torek, 25. 11. 2025, 8.03

38 minut

25. olimpijada gluhih, Tokio

Marino Kegl četrti, Viktorija Horvat osma v Tokiu

STA

marino kegl | Marino Kegl je izgubil dvoboj za tretje mesto proti Avstrijcu Mariu Karglu. | Foto Vid Ponikvar

Marino Kegl je izgubil dvoboj za tretje mesto proti Avstrijcu Mariu Karglu.

Foto: Vid Ponikvar

Z nastopoma Marina Kegla v tenisu in Viktorije Horvat v maratonu so se končali slovenski nastopi na 25. poletni olimpijadi gluhih športnikov. Kegl je izgubil boj za tretje mesto proti Avstrijcu Mariu Karglu z 2:6 in 4:6 in med 60 igralci zasedel četrto mesto.

Marino Kegl
Maratonka Viktorija Horvat je opravila maratonski prvenec in najdaljšo tekaško preizkušnjo pretekla s časom 3:13:05, kar je bilo dovolj za osmo mesto, so še sporočili iz krovne slovenske zveze.

Slovenija je na olimpijadi gluhih nastopila v postavi Leja Glojnarič, Iris Breganski, Isabela Mord, Viktorija Horvat, Tadej Enci, Alessandro Ambrožič, Marino Kegl in se domov vrača s tremi kolajnami.

Isabela Mord
T - Leja Glojnarič
tadej enci
Viktorija Horvat Tokio Marino Kegl
