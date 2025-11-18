Tadej Enci finalist na olimpijadi gluhih v Tokiu

Drugi dan tekmovanj na 25. olimpijadi gluhih v Tokiu je Tadej Enci je v polfinalu teka na 400 metrov z dosežkom 50,07 in tretjim mestom v svoji skupini napredoval v sredin finale.

Danes je bil uspešen tudi tenisač Marino Kegl, ki je v drugem krogu s 6:1 in 6:1 suvereno premagal Niklasa Koehlerja iz Nemčije. V četrtek se bo pomeril s Petrom Willcoxom iz Velike Britanije.

Mlada atletinja Isabela Mord pa je v polfinalu teka na 100 metrov s časom 13,14 sekunde postavila osebni rekord. V skupni konkurenci je zasedla 13. mesto. V petek bo tekla 200 metrov.