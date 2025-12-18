Glojnarič, Kegl in odbojkarice športniki leta med invalidi

Gluhi teniški igralec Marino Kegl, gluha atletinja Leja Glojnarič in ženska ekipa v odbojki sede so športniki leta 2025 med invalidi, priznanja je danes na Brdu pri Kranju podelila krovna Zveza za šport invalidov - Paralimpijski komite Slovenije.

Nasledili so strelca Frančka Gorazda Tirška, lokostrelko Živo Lavrinc in lokostrelsko ekipo Lavrinc - Dejan Fabčič, ki so bili najboljši lani.

Letošnji nagrajenci so si priznanja prislužili za nastope na olimpijadi gluhih in evropskem prvenstvu v odbojki sede.

Leja Glojnarič je na olimpijadi gluhih v Tokiu, letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide, osvojila tri bronaste medalje (v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami in sedmeroboju).

Marino Kegl je na olimpijadi gluhih osvojil četrto mesto v konkurenci posameznikov, kjer je nastopilo 59 teniških igralcev.

Ekipa leta 2025 je ženska ekipa v odbojki sede v postavi Suzana Ocepek, Tija Vrhovnik, Brabara Kocmur, Valentina Brik, Jana Ferjan, Senta Jeler, Bogomira Jakin, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tanja Kodrič in Janja Bizjak.

Glojnarič in Kegl sta nagradi za športnika leta dobila tretjič; Glojnarič je bila športnica leta že v letih 2022 in 2023, Kegl pa v letih 2017 in 2022. Odbojkarice pa so letos najboljše že 14. od začetka podeljevanja nagrad 1994.

Na današnji podelitvi, kot slavnostna govornica je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar poudarila, da šport invalidov nima le športnega pomena, ampak širši družbeni pomen pri izpolnjevanju zaveze enakih možnosti, so poleg najprestižnejših priznanj podelili še vrsto nagrad za dosežke v iztekajočem se letu.

Marino Kegl je osvojil četrto mesto v konkurenci posameznikov. Foto: Vid Ponikvar

Zlati znak za osvojeno medaljo na olimpijadi gluhih je dobila Glojnarič, srebrne znake Kegl, atletinja Iris Breganski (olimpijada gluhih), plavalec Alessandro Ambrožič (olimpijada gluhih), atlet Tadej Enci (olimpijada gluhih), bronaste znake za osvojeno medaljo na svetovnem prvenstvu v neparaolimpijski športni panogi plezalci Manca Smrekar, Tanja Glušič in Matej Arh, igralci biljarda Matej Brajkovič, David Slaček in Blaž Rus. Pa tudi paraplesalci Nika Bratuš, Nastija Fijolič, Amir Alibabič ter dobitniki medalj na evropskih paraigrah mladih: namiznoteniška igralka Karin Praček, igralca dvoranskega balinanja (boccia) Bor Tit Jerlah in Anže Strazberger.

Plakete je zveza podelila Živi Lavrinc za svetovni rekord v dvoranskem paralokostrelstvu na 25 metrov, karateistka Diandra Bekčić za drugo mesto na EP v Erevanu).

Znake zveze, podeljujejo jih za osvojene medalje na EP v neparaolimpijski športni panogi ter za osvojene medaljo na EP drugega in tretjega kakovostnega razreda paraolimpijskih športnih panog pa so dobili slepi in slabovidni kegljači Marjan Žalar, Marija Fras, Jelka Orban, plavalca Amadej Verdel in Jan Berlot ter moška reprezentanca v odbojki sede v postavi Jaša Bartelj, Jordan Jakin, Sašo Korun, Matjaž Majdič, Sebastjan Osrečki, Marko Pokleka, Vlado Krk, Aljaž Stropnik.

Odbojkarice so letos najboljše že 14. od začetka podeljevanja nagrad 1994. Foto: Reuters

Znak zveze za športno udejstvovanje pa so dobili dobitniki medalj na svetovnih igrah specialne olimpijade (Ajda Markun, Aleš Masten, Drago Jančič, Jernej Bitenc, Katja Pegan, Maja Milošević, Miha Marolt, Mitja Čamer, Nea Štebe, Nika Dolinšek, Peter Lenart, Gregor Juh, Jasmina Bračun, Gregor Rozman, Tinkara Kovač, Leon Juh, Barbara, Štemberger).

Letos so podelili tudi dve nagradi za perspektivna mlada športnika, prejela sta ju 15-letni plavalec Alessandro Ambrožič in 19-letna igralka namiznega tenisa Karin Praček.