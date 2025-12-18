Četrtek, 18. 12. 2025, 20.21
Glojnarič, Kegl in odbojkarice športniki leta med invalidi
Gluhi teniški igralec Marino Kegl, gluha atletinja Leja Glojnarič in ženska ekipa v odbojki sede so športniki leta 2025 med invalidi, priznanja je danes na Brdu pri Kranju podelila krovna Zveza za šport invalidov - Paralimpijski komite Slovenije.
Nasledili so strelca Frančka Gorazda Tirška, lokostrelko Živo Lavrinc in lokostrelsko ekipo Lavrinc - Dejan Fabčič, ki so bili najboljši lani.
Letošnji nagrajenci so si priznanja prislužili za nastope na olimpijadi gluhih in evropskem prvenstvu v odbojki sede.
Leja Glojnarič je na olimpijadi gluhih v Tokiu, letošnjem največjem tekmovanju za športnike invalide, osvojila tri bronaste medalje (v skoku v višino, teku na 100 metrov z ovirami in sedmeroboju).
Marino Kegl je na olimpijadi gluhih osvojil četrto mesto v konkurenci posameznikov, kjer je nastopilo 59 teniških igralcev.
Ekipa leta 2025 je ženska ekipa v odbojki sede v postavi Suzana Ocepek, Tija Vrhovnik, Brabara Kocmur, Valentina Brik, Jana Ferjan, Senta Jeler, Bogomira Jakin, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tanja Kodrič in Janja Bizjak.
Glojnarič in Kegl sta nagradi za športnika leta dobila tretjič; Glojnarič je bila športnica leta že v letih 2022 in 2023, Kegl pa v letih 2017 in 2022. Odbojkarice pa so letos najboljše že 14. od začetka podeljevanja nagrad 1994.
Na današnji podelitvi, kot slavnostna govornica je slovenska predsednica Nataša Pirc Musar poudarila, da šport invalidov nima le športnega pomena, ampak širši družbeni pomen pri izpolnjevanju zaveze enakih možnosti, so poleg najprestižnejših priznanj podelili še vrsto nagrad za dosežke v iztekajočem se letu.
Zlati znak za osvojeno medaljo na olimpijadi gluhih je dobila Glojnarič, srebrne znake Kegl, atletinja Iris Breganski (olimpijada gluhih), plavalec Alessandro Ambrožič (olimpijada gluhih), atlet Tadej Enci (olimpijada gluhih), bronaste znake za osvojeno medaljo na svetovnem prvenstvu v neparaolimpijski športni panogi plezalci Manca Smrekar, Tanja Glušič in Matej Arh, igralci biljarda Matej Brajkovič, David Slaček in Blaž Rus. Pa tudi paraplesalci Nika Bratuš, Nastija Fijolič, Amir Alibabič ter dobitniki medalj na evropskih paraigrah mladih: namiznoteniška igralka Karin Praček, igralca dvoranskega balinanja (boccia) Bor Tit Jerlah in Anže Strazberger.
Plakete je zveza podelila Živi Lavrinc za svetovni rekord v dvoranskem paralokostrelstvu na 25 metrov, karateistka Diandra Bekčić za drugo mesto na EP v Erevanu).
Znake zveze, podeljujejo jih za osvojene medalje na EP v neparaolimpijski športni panogi ter za osvojene medaljo na EP drugega in tretjega kakovostnega razreda paraolimpijskih športnih panog pa so dobili slepi in slabovidni kegljači Marjan Žalar, Marija Fras, Jelka Orban, plavalca Amadej Verdel in Jan Berlot ter moška reprezentanca v odbojki sede v postavi Jaša Bartelj, Jordan Jakin, Sašo Korun, Matjaž Majdič, Sebastjan Osrečki, Marko Pokleka, Vlado Krk, Aljaž Stropnik.
Znak zveze za športno udejstvovanje pa so dobili dobitniki medalj na svetovnih igrah specialne olimpijade (Ajda Markun, Aleš Masten, Drago Jančič, Jernej Bitenc, Katja Pegan, Maja Milošević, Miha Marolt, Mitja Čamer, Nea Štebe, Nika Dolinšek, Peter Lenart, Gregor Juh, Jasmina Bračun, Gregor Rozman, Tinkara Kovač, Leon Juh, Barbara, Štemberger).
Letos so podelili tudi dve nagradi za perspektivna mlada športnika, prejela sta ju 15-letni plavalec Alessandro Ambrožič in 19-letna igralka namiznega tenisa Karin Praček.
Dosedanji dobitniki priznanj:
* 1994
- športnica: Dragica Lapornik (atletika)
- športnik: Franjo Izlakar (atletika)
- ekipa: moška reprezentanca v golbalu (Erlend More, Ivan Vinkler, Miran Nimac, Drago Potočnik, Venčeslav Rejec, Pavle Ribič)
* 1995
- športnica: Sabina Hmelina (alpsko smučanje)
- športnik: Ernest Jazbinšek (strelstvo)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede (Anita Goltnik-Urnaut, Boža Kovačič, Mira Jakin, Olga Gutman, Marinka Cencelj, Emilie Gradišek, Veronika Triplat, Alenka Šart)
* 1996
- športnica: Lojzka Meglič (alpsko smučanje)
- športnik: Franc Pinter (strelstvo)
- ekipa: košarkarska reprezentanca gluhih (Janez Kocjan, Damjan Šebjan, Alfred Pevcin, Aleš Podlogar, Peter Potočnik, Kristijan Alexander Budelli, Roman Krajačič, Petar Rankovič, Danijel Levstek, Sašo Lukič, Šime Mrša, Jože Jelen)
* 1997
- športnica: Jožica Vrbančič (strelstvo)
- športnik: Danijel Pavlinec (plavanje)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede in moška reprezentanca v golbalu (Erlend More, Vojko Štor, Ivan Vinkler, Igor Žagar, Boštjan Vogrinčič)
* 1998
- športnica: Dragica Lapornik (atletika)
- športnik: Franjo Izlakar (atletika)
- ekipa: moška reprezentanca v golbalu (Erlend More, Drago Potočnik, Vojko Štor, Ivan Vinkler, Igor Žagar, Boštjan Vogrinčič)
* 1999
- športnica: Sabina Hmelina (alpsko smučanje)
- športnik: Samo Petrač (alpsko smučanje)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede (Anita Goltnik-Urnaut, Emilija Gradišek, Boža Kovačič, Marina Cencelj, Veronika Triplat, Alenka Šart, Danica Gošnak, Štefka Tomič, Saša Kotnik, Andreja Gosak)
* 2000
- športnica: Dragica Lapornik (atletika)
- športnik: Franc Pinter (strelstvo)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede (Anita Goltnik-Urnaut, Emilie Gradišek, Boža Kovačič, Marina Cencelj, Veronika Triplat, Alenka Šart, Danica Gošnak, Štefka Tomič, Saša Kotnik, Andreja Gosak, Bogomira Jakin)
* 2001
- športnica: Eva Zorko (judo)
- športnik: Franc Pinter ( strelstvo)
- ekipa: moška košarkarska reprezentanca gluhih (Nejc Drekonja, Simon Grošelj, Roman Krajačič, Peter Potočnik, Saša Lukič, Petar Rankovič, Miha Zupan, Domen Starc, Christian Alexander Budelli, Damjan Šebjan, Miha Jakofčič)
* 2002
- športnica: Marija Fras (kegljanje za slepe)
- športnik: Franc Pinter (strelstvo)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede (Marinka Cencelj, Anita Goltnik-Urnaut, Andreja Gosak, Danica Gošnak, Emilie Gradišek, Mira Jakin, Katja Kokol, Saša Kotnik, Boža Kovačič, Alenka Šart, Štefka Tomič)
* 2003
- športnica: Sabina Hmelina (alpsko smučanje)
- športnik: Samo Petrač (alpsko smučanje)
- ekipa: ženska namiznoteniška ekipa (Andreja Dolinar, Mateja Pintar)
* 2004
- športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
- športnik: Franc Pinter (strelstvo)
- ekipa: moška košarkarska reprezentanca gluhih (Damjan Šebjan, Miha Jakofčič, Aleksander Perič, Peter Potočnik - Hönigsman, Christian Alexander Budelli, Roman Krajačič, Domen Starc, Peter Rankovič, Saša Lukič, Miha Zupan, Simon Grošelj, Nejc Drekonja)
* 2005
- športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
- športnik: Franc Pinter (strelstvo)
- ekipa: moška košarkarska reprezentanca gluhih (Domen Starc, Simon Grošelj, Miha Jakofčič, Christian Alexander Budelli, Saša Lukič, Damjan Šebjan, Albert Bijol, Petar Rankovič, Aleksander Perič, Nejc Drekonja, Miha Zupan)
* 2006
- športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
- športnik: Franc Pinter (strelstvo)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede (Anita Goltnik-Urnaut, Danica Gošnak, Emilija Gradišek, Štefka Tomič, Boža Kovačič, Bogomira Jakin, Alenka Šart, Saša Kotnik)
* 2007
- športnica: Marija Fras (kegljanje za slepe in slabovidne)
- športnik: Damjan Pavlin (strelstvo)
- ekipa: namiznoteniška ekipa (Mateja Pintar, Andreja Dolinar, Barbara Meglič)
* 2008
- športnica: Mateja Pintar (namizni tenis)
- športnik: Jože Flere (atletika)
- ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Anita Goltnik Urnaut, Marinka Cencelj, Danica Gošnak, Bogomira Jakin, Saša Kotnik, Boža Kovačič, Suzana Ocepek, Alenka Šart, Štefka Tomič, Emilie Gradišek)
moška košarkarska reprezentanca gluhih (Saša Lukić, Miha Jakofčič, Domen Starc, Damjan Šebjan, Nejc Drekonja, Aleksandar Perić, Matija Makuc, Miha Fabijan, Petar Ranković, Miha Zupan, Roman Krajačić in Jan Orešnik)
* 2009
- športnica: Jana Führer (showdown)
- športnik: Rudolf Centrih (športni ribolov)
- ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Anita Goltnik Urnaut, Marina Cencelj, Bogomira Jakin, Danica Gošnak, Alenka Šart, Štefka Tomič, Jasmina Zbil, Ana Justin, Lena Gabršček in Suzana Ocepek)moška reprezentanca športnih ribičev (Rudolf Centrih, Branko Zelič, Boštjan Javernik, Franc Štefanič in Karel Zimšek)
* 2010
- športnica: Jana Führer (showdown)
- športnik: Marjan Žalar kegljanje za slepe in slabovidne)
- ekipi: ženska namiznoteniška ekipa (Mateja Pintar in Andreja Dolinar)
moška strelska reprezentanca (Srečko Majcenovič, Damjan Pavlin in Gorazd Franček Tiršek)
* 2011
- športnica: Tatjana Ljubič Majcen (atletika)
- športnik: Jože Flere (atletika)
- ekipi: ženska namiznoteniška ekipa (Mateja Pintar in Andreja Dolinar)
moška strelska reprezentanca (Srečko Majcenovič, Franček Gorazd Tiršek in Damjan Pavlin)
* 2012:
- športnica: Tatjana Ljubič Majcen (atletika)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- ekipi: ženska kegljaška ekipa slepih in slabovidnih
moška košarkarska reprezentanca gluhih
* 2013
- športnica: Jana Führer (showdown)
- športnik: Darko Đurić (plavalec)
- mladi športnik: Marino Kegl (tenis)
- ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Saša Kotnik, Marinka Cencelj, Lena Gabršček, Regina Terbuc Roudi, Jasmina Zbil, Simona Satošek, Danica Gošnjak, Bogomira Jakin, Suzana Ocepek in Ana Justin)
mešana ekipa v showdownu (Sanja Kos, Tanja Oranič, Peter Zidar, Simon Podobnikar in Miha Susman)
* 2014
- športnica: Veselka Pevec (strelstvo)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- mladi športnik: Marino Kegl (tenis)
- ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Lena Gabršček, Jasmina Zbil, Suzana Ocepek, Danica Gošnak, Bogomira Jakin, Marinka Cencelj, Saša Kotnik Hren, Regina Terbuc Roudi in Jana Ferjan)
mešana strelska ekipa (Veselka Pevec, Damjan Pavlin, Franček Gorazd Tiršek)
* 2015
- športnica: Anja Drev (alpsko smučanje)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- mladi športnik: Patrik Jagodic (plavanje)
- ekipi: ženska reprezentanca v odbojki sede (Lena Gabršček, Senta Jeler, Nadja Ovčjak, Regina Terbuc Roudi, Marina Cencelj, Jasmina Zbil, Suzana Ocepek, Danica Gošnak, Bogomirca Jakin in Jana Ferjan)
moška reprezentanca v kegljanju za slepe in slabovidne (Tomaž Furlan, Marjan Žalar, Mitja Žalar, Safet Baltič, Jakob Vodušek, Miro Rus, Darjo Vogrič, Jože Lampe, Igor Žagar)
* 2016
- športnica: Veselka Pevec (strelstvo)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- mladi športnik: Jernej Slivnik (alpsko smučanje), Luka Trtnik (namizni tenis)
- ekipa: moška reprezentanca v kegljanju za slepe in slabovidne (Safet Baltič, Jakob Vodušek, Tomaž Furlan, Miro Rus, Marjan Žalar, Igor Žagar, Sašo Kajtna in Franc Tomšič)
* 2017:
- športnica: Anja Drev (alpsko smučanje)
- športnik: Marino Kegl (tenis)
- mladi športnik: Luka Trtnik (namizni tenis)
- ekipa: mešana ekipa v showdownu (Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič in Denis Repa)
* 2018:
- športnica: Tanja Glušič (plezanje)
- športnik: Darko Đurić (plavanje)
- mladi športnik: Iris Berganski (atletika), Jernej Slivnik (alpsko smučanje)
- ekipa: moška reprezentanca gluhih kegljačev (Tomaž Klemen, Dragutin Draganjac, Aleš Peperko)
* 2019:
- športnica: Anja Drev (alpsko smučanje)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- mladi športnik: Tim Žnidaršič Svenšek (plavanje)
- ekipa: mešana ekipa v showdownu (Peter Zidar, Sanja Kos, Tanja Oranič, Denis Repa, Miha Susman)
* 2020 (priznanj zaradi pandemije niso podelili)
* 2021:
- športnica: Manca Smrekar (plezanje)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- mladi športnik: Tim Žnidaršič Svenšek (plavanje)
- ekipa: ekipa športnega ribolova (Rudolf Centrih, Franc Štefanič, Željko Mavrič, Marko Pešec, Tomaž Vanič)
* 2022:
- športnica: Leja Glojnarič (atletika)
- športnik: Marino Kegl (tenis)
- moška ekipa: reprezentanca gluhih v košarki tri na tri (Miha Zupan, Miha Jakofčič, Jan Orešnik, Jaka Markovič)
- ženska ekipa: reprezentanca v odbojki sede (Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Valentina Brik, Klara Vrabič, Tija Vrhovnik, Senta Jeler, Jana Ferjan, Mira Jakin, Marina Cencelj)
* 2023:
- športnica: Leja Glojnarič (atletika)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede (Lena Gabršček, Suzana Ocepek, Tija Vrhovnik, Klara Vrabič, Senta Jeler, Valentina Brik, Jana Ferjan, Barbara Kocmur, Mira Jakin, Vesna Pogačar).
* 2024:
- športnica: Živa Lavrinc (lokostrelstvo)
- športnik: Franček Gorazd Tiršek (strelstvo)
- ekipa: mešana ekipa Živa Lavrinc/Dejan Fabčič (lokostrelstvo)
* 2025:
- športnica: Leja Glojnarič (atletika)
- športnik: Marino Kegl (tenis)
- mladi športnik: Alessandro Ambrožič (plavanje), Karin Praček (namizni tenis)
- ekipa: ženska reprezentanca v odbojki sede (Suzana Ocepek, Tija Vrhovnik, Brabara Kocmur, Valentina Brik, Jana Ferjan, Senta Jeler, Bogomira Jakin, Klara Vrabič, Vesna Pogačar, Tanja Kodrič, Janja Bizjak)