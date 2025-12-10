Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Sreda,
10. 12. 2025,
8.13

Osveženo pred

1 ura, 25 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47

Natisni članek

Natisni članek
čarobni december čarobni december moda nagrada športnik leta športniki

Sreda, 10. 12. 2025, 8.13

1 ura, 25 minut

Športnik leta 2025

Ko slovenski športniki zasijejo v povsem drugačnih podobah #foto

Avtor:
Sa. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,47
Športnik leta 2025 | Atletinja Tina Šutej in smučarska skakalka Nika Prevc sta prejeli nagradi za tretje oziroma drugo mesto v kategoriji športnica leta 2025. | Foto Mediaspeed

Atletinja Tina Šutej in smučarska skakalka Nika Prevc sta prejeli nagradi za tretje oziroma drugo mesto v kategoriji športnica leta 2025.

Foto: Mediaspeed

Na že tradicionalni prireditvi Športnik leta, ki je sinoči potekala v Cankarjevem domu, so slovenski športnice in športniki dokazali, da ne blestijo le v športnih disciplinah, ampak znajo navdušiti tudi na večernih dogodkih, kjer jih vidimo v drugačnih podobah, kot smo jih vajeni sicer. Tudi letos so športna oblačila zamenjali za elegantne obleke, namesto kap in čelad pa so jih krasile elegantne pričeske.

Športnik leta 2025
Sportal Še tretjič zapored na vrhu Janja Garnbret in Tadej Pogačar!

Že tretje leto zapored sta slovenska športnika leta postala kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar in plezalka Janja Garnbret. Nobeden od njiju se prireditve ni udeležil, so pa našo pozornost pritegnili drugi uspešni slovenski športniki, ki so tudi letos navdušili s svojimi modnimi izbirami.

Kako so se uredili letos, si oglejte v spodnji galeriji:

Fotogalerija
1
 / 25

Na dogodku v Cankarjevem domu pa niso sijali le športniki, opaziti je bilo tudi nekatere znane obraze iz sveta podjetništva in politike. Med drugim smo ujeli podjetnika Iva Boscarola in Marjana Batagelja, nekdanjega premierja Mira Cerarja, župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Davida Klobaso ter politika Zorana Stevanovića, ki je pred kratkim postal predsednik Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Fotogalerija
1
 / 5

Prireditev sta povezovala pevka Flora Ema Lotrič in športni novinar Anže Bašelj, kot glasbeni gostje pa so nastopili Gregor Ravnik, Katarina Samobor iz skupine Tabu in Rudi Bučar.

Preberite tudi: 

Janja Garnbret Tadej Pogačar kolaž
Sportal Janja in Tadej, kot bi ju oblikovali v istem kalupu
Albert Riera, Radenko Mijatović
Sportal Predsednik NZS klepetal z Albertom Riero, Slovenija zastrigla z ušesi
čarobni december čarobni december moda nagrada športnik leta športniki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.