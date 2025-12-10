Ko slovenski športniki zasijejo v povsem drugačnih podobah #foto

Na že tradicionalni prireditvi Športnik leta, ki je sinoči potekala v Cankarjevem domu , so slovenski športnice in športniki dokazali, da ne blestijo le v športnih disciplinah, ampak znajo navdušiti tudi na večernih dogodkih, kjer jih vidimo v drugačnih podobah, kot smo jih vajeni sicer. Tudi letos so športna oblačila zamenjali za elegantne obleke, namesto kap in čelad pa so jih krasile elegantne pričeske.

Že tretje leto zapored sta slovenska športnika leta postala kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar in plezalka Janja Garnbret. Nobeden od njiju se prireditve ni udeležil, so pa našo pozornost pritegnili drugi uspešni slovenski športniki, ki so tudi letos navdušili s svojimi modnimi izbirami.

Kako so se uredili letos, si oglejte v spodnji galeriji:

Na dogodku v Cankarjevem domu pa niso sijali le športniki, opaziti je bilo tudi nekatere znane obraze iz sveta podjetništva in politike. Med drugim smo ujeli podjetnika Iva Boscarola in Marjana Batagelja, nekdanjega premierja Mira Cerarja, župana Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah Davida Klobaso ter politika Zorana Stevanovića, ki je pred kratkim postal predsednik Zveze vaterpolskih društev Slovenije.

Prireditev sta povezovala pevka Flora Ema Lotrič in športni novinar Anže Bašelj, kot glasbeni gostje pa so nastopili Gregor Ravnik, Katarina Samobor iz skupine Tabu in Rudi Bučar.

