Branilec naslova svetovnega prvaka v pikadu Luke Littler je po preboju v četrtfinale svetovnega prvenstva v pikadu v Londonu čustvom pustil prosto pot in se gledalcem "zahvalil", ker so ga izžvižgali.

Najmlajši svetovni prvak v pikadu Luke Littler je v Alexandra Palaceu v Londonu po preobratu s 4:2 premagal tekmeca Roba Crossa in se prebil v četrtfinale. 18-letnik je bil že med dvobojem deležen številnih žvižgov s tribun, kjer je večina od več kot tri tisoč gledalcev navijala za njegovega tekmeca.

Čeprav se med dvobojem, ko je zaostajal, ni pustil motiti, pa je po zmagi čustvom pustil prosto pot. Najprej je z rokami zamahnil proti občinstvu, nato pa se v izjavi obrnil proti gledalcem in posmehljivo povedal: "Rad bi rekel samo eno stvar. Vi plačate vstopnice in s tem tudi mojo nagrado, tako da hvala za moj denar. Hvala, ker ste me izžvižgali!"

Njegovo obnašanje je naletelo na precej negativnih odzivov, da bi bilo bolje, če bi se zadržal.