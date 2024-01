Najstniški senzaciji ni uspelo, Humphries je svetovni prvak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luke Humphries je v finalu proti debitantu Luku Littlerju dosegel povprečje 103,67 točke. Rekorder finalnih obračunov je sicer še naprej legendarni Anglež Phil Taylor, ki je leta 2009 odigral povprečje 110,94.

Littler je bil sredi dvoboja v boljšem položaju, a je zgrešil dvojno polje za vodstvo s 5:2 v nizih. Humphries je to neusmiljeno izkoristil in nato najprej izenačil na 4:4, nato pa še sam povedel z dvema nizoma prednosti (6:4). Potem ko je najstnik izpustil dve priložnosti za znižanje na 5:6, je bil starejši Anglež na mestu in zadel za največji naslov v karieri.

Humphries je postal 12. članski svetovni prvak v zgodovini tekmovanja, ki pod okriljem Zveze poklicnih igralcev pikada (PDC) poteka od leta 1994.

Rekorder po številu naslovov ostaja legendarni Anglež Phil Taylor s 14. Tri ima Nizozemec Michael van Gerwen, ki je na tem SP izpadel v četrtfinalu. Po dva naslova imajo še Škota Gary Anderson in Peter Wright, Kanadčan John Part in Anglež Adrian Lewis.

Za Humphriesom, ki je v polfinalu s 6:0 v nizih ugnal rojaka Scotta Williamsa, je sijajnih 12 mesecev. Potem ko je lani izpadel v četrtem krogu SP, je nato osvojil veliko nagrado v Leicestru, grand slam pikada v Wolverhamptonu ter players championship v Mineheadu.

Osemindvajsetletnik, ki je v polfinalu dosegel deveto največje povprečje na posamičnem dvoboju (108,74), je v finalu ustavil pohod čudežnega dečka. Littler, ki je star 16 let in 348 dni, bo imel še sedem priložnosti, da postane najmlajši svetovni prvak v zgodovini. Najmlajši prvak je še naprej Nizozemec Michael van Gerwen (24 let, 9 mesecev).

Za zmago je svetovni prvak prejel 580.000 evrov, s čimer je še povišal prednost na lestvici PDC, kjer se merijo zaslužki zadnjih 24 mesecev. Na prvem mestu ima zdaj 1,735 milijona evrov, drugi van Gerwen pa je pri 1,313 milijona evrov.

Littler je ob porazu za uteho prejel 232.000 evrov, na lestvici pa je ob debiju napredoval kar za 131 mest in je zdaj 31. igralec pikada na svetu. Z uvrstitvijo v finale je na Otoku sprožil pravo pikadomanijo, na svoji strani je imel številne navijače, med njimi tudi nekaj velikih angleških športnih zvezd. Najstnika že omenjajo kot naslednjega velikega zvezdnika te igre.

Prvenstvo je potekalo tudi pod dobrodelno noto, saj je krovna zveza PDC v sodelovanju z organizacijo Prostate UK zbirala denar za raziskave, osveščanje in podporo raka prostate na Otoku.

Za maksimalni izkupiček točk s tremi puščicami, torej 180 točk, je odštela po 1000 funtov oziroma 1160 evrov. Skupaj so tako od 15. decembra zbrali 1,054 milijona evrov za odigranih 914 maksimalnih izkupičkov. Zgolj v finalu sta jih oba Luka zadela 36, od tega Humphries 23.

Z 914 popolnimi tremi puščicami je padel tudi rekord iz lanskega leta, ko so igralci dosegli 901 tovrstni dosežek.