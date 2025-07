Žreb za nogometno SP 2026 5. decembra v Las Vegasu

Las Vegas bo 5. decembra letos gostitelj žreba skupin za nogometno svetovno prvenstvo 2026, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki se sklicuje na ameriške in mehiške medije. Prvenstvo, prvič z 48 ekipami, bodo gostile ZDA, Kanada in Mehika, Las Vegas pa bo dal odgovor o 12 skupinah uvodnega dela prvenstva.

Prireditelji SP so se odločili za že preizkušeno metodo. Las Vegas je gostil že žreb SP 1994, ki so ga prav tako gostile ZDA. Takrat so v Convention Centru priredili šov, ki so ga popestrili zvezdniki Robin Williams, Stevie Wonder, Rod Stewart in drugi.

Tokrat se kot kraj žreba omenja MGM Grand Garden Arena, kjer je prostora za 17.000 gledalcev. Kot vselej pa prireditelji v "mestu greha" tudi tokrat pričakujejo perfektno organizacijo s spremljevalnim šovom. Kot možno prizorišče mediji omenjajo tudi areno Sphere s 17.500 sedeži. Fifa termina in izbor Las Vegasa še ni potrdila.

Znano je, da bo skupina A igrala tekme prvega dela SP v Mehiki, skupina B v Kanadi in skupina D v ZDA, kamor bodo na žrebu uvrščeni gostitelji.

V Mehiki bodo SP gostili stadioni v Guadalajari, Ciudad de Mexicu in Monterreyju, v Kanadi v Torontu in Vancouvru.

Največ bo tekem v ZDA, kjer bodo nogometaši nastopali na stadionih v New Yorku, New Jerseyju, Philadelphii, Bostonu, Miamiju, Atlanti, Kansas Cityju, Dallasu, Houstonu, Los Angelesu, Seattlu in na širšem področju San Francisca. Stadion MetLife v East Rutherfordu v New Jerseyju bo 19. julija gostil finale.

Nastop si je že zagotovilo 13 reprezentanc. Ob treh gostiteljih so to še svetovni prvaki Argentinci, rekorderji po številu nastopov Brazilci, v Južni Ameriki pa si je nastop že priigral tudi Ekvador. Iz azijskega dela kvalifikacij so udeleženci Avstralija, Japonska, Iran, Južna Koreja, Jordanija, Uzbekistan in Nova Zelandija.

Zadnji udeleženci SP bodo znani marca prihodnje leto po dodatnih kvalifikacijah znotraj evropske nogometne zveze.

Na SP želi tudi Slovenija, ki bo v kvalifikacijah za SP igrala s Švedsko, Švico in Kosovom. Prva tekma bo 5. septembra, ko v Slovenijo prihajajo Švedi.

