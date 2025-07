Mladi Slovenci do zgodovinskega uspeha: Zasluženo!

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let je v Lozani poskrbela za zgodovinski uspeh. V boju za bron svetovnega prvenstva je z 91:87 premagala Novo Zelandijo in prišla do prve kolajne za slovensko košarko na svetovnih prvenstvih.

SP do 19 let, tekma za tretje mesto in finale

Nedelja, 6. julij:

Slovenci so v soboto v polfinalu še drugič na prvenstvu klonili proti Nemčiji, s katero so se pomerili že v prvem delu prvenstva in klonili z 68:75, tudi tokrat pa niso našli zmagovite formule. Na koncu so izgubili z 72:84. V nedeljo jih je tako pričakal boj za bron z Novo Zelandijo, ki je v polfinalu visoko izgubila proti ZDA.

Slovenci so po nekoliko zaspanem uvodu, ko so jih tekmeci držali na petih točkah razlike (10:5, 16:11), strnili vrste in z delnim izidom 11:1 ob koncu prve četrtine vodili za sedem (26:19). V drugi četrtini so se Novozelandci uspeli približali na točko razlike, a so se varovanci Danijela Radosavljevića zbrali in ušli na +10, ob polčasu pa vodili z 52:46.

Foto: FIBA

Vodstva nato niso več izpustili iz rok. V zadnjo četrtino so vstopili z 11 točkami naskoka, a so tekmeci uspeli začiniti izdihljaje tekme. Približali so se na zgolj dve točki, 1,5 sekunde pred koncem poskušali z osebno napako, a so Slovenci zadeli oba prosta meta in se razveselili velike zmage z 91:87.

Najboljši posamezniki zasedbe so bili Vit Hrabar z 20 točkami in metom 5:7 za tri točke, Žak Smrekar, ki je prav tako dosegel 20 točk, Urban Kroflič, ki je zbral 19 točk in 14 skokov (indeks 31), ter Mark Padjen (13 točk).

"Tretje mesto na svetu ni mala stvar. Ponosen sem, da smo po slabem začetku ostali skupaj in se borili do konca. Medalja je povsem zaslužena." Foto: FIBA

"Ekipa je ostala zvesta svoji igri, ohranila mirnost in v odločilnih tekmah pokazala pravi karakter"

"Slovenija je zasluženo osvojila tretje mesto na svetu. To je brez dvoma zgodovinski dosežek. Prvenstvo smo začeli slabše od pričakovanj, a nas dva poraza nista vrgla iz tira. Ekipa je ostala zvesta svoji igri, ohranila mirnost in v odločilnih tekmah pokazala pravi karakter. Po polfinalnem porazu proti Nemčiji, ki je bila boljši tekmec, so fantje danes prikazali kakovostno in lepo košarko ter zasluženo prišli do medalje," je za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Radosavljević.

"Čestitam soigralcem in celotnemu štabu reprezentance. Tretje mesto na svetu ni majhna stvar. Ponosen sem, da smo po slabem začetku ostali skupaj in se borili do konca. Medalja je povsem zaslužena," pa je dodal Kroflič.

"Ekipa je ostala zvesta svoji igri, ohranila mirnost in v odločilnih tekmah pokazala pravi karakter." Foto: FIBA

Pot do kolajne V prvem delu turnirja so bili Slovenci, kot že omenjeno, poraženi proti Nemčiji, klonili pa so še proti Kanadi (63:82) ter premagali Kitajsko (99:82) in se tako v osmino finala podali s tretjega mesta v skupini B. V osmini finala so nato z 81:80 strli Argentino, zatem pa so se v petek v velikem slogu uvrstili v polfinale svetovnega prvenstva, potem ko so premagali Izrael z 79:55. V polfinalu so z 72:84 izgubili proti Nemcem, v boju za bron pa z 91:87 premagali Novo Zelandijo.

Foto: FIBA

Lani bronasti na EP, prva kolajna na SP za slovensko košarko

Ista generacija slovenskih košarkarjev je zablestela že na lanskem evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem so osvojili bronasto odličje. Slovenska izbrana vrsta sicer šele tretjič sodeluje na svetovnem prvenstvu v tej starostni kategoriji, pred dvema letoma so Slovenci osvojili deveto mesto, leta 2003 pa sedmo.

Reprezentanca do 19 let: Mark Padjen, Leon Ivičič, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Žak Smrekar, Filip Petkovski, Mark Povše, Bine Plut, Lovro Lapajne, Mark Ciperle, Aljaž Menič. Selektor: Danijel Radosavljević.

Preberite še: