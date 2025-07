Mladi Slovenci suvereno v polfinale svetovnega prvenstva

Slovenska košarkarska reprezentanca fantov do 19 let se je uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Slovenci so v Lozani v četrtfinalu z 79:55 premagali Izrael. V polfinalu jih čaka boljši iz para Nemčija - Avstralija.

Slovenska košarkarska reprezentanca do 19 let se je v velikem slogu uvrstila v polfinale svetovnega prvenstva. Slovenci so proti Izraelu odločilno prednost zgradili že v drugi četrtini, ki so jo dobili s 23:14, ob polčasu pa so vodili z 38:28. V drugem polčasu so prednost le še povečevali, do konca srečanja pa se je ta ves čas gibala okoli 15 oziroma 20 točk. Na koncu so Slovenci suvereno in brez težav zmagali z 79:55.

V zasedbi Danijela Radosavljevića je Žak Smrekar dosegel 22 točk in osem skokov, dvomestna sta bila še Urban Kroflič s 13 in Vit Hrabar z enajstimi točkami. Slovenci so bili na koncu precej boljši v skoku (45:36), Izraelci pa so ob tem izgubili kar 18 žog.

Slovenci so bili z izjemo prve četrtine razred zase. Foto: FIBA

Slovenci so v prvem delu prvenstva izgubili proti Nemčiji (68:75) in Kanadi (63:82), premagali Kitajsko (99:82) ter se tako v osmino finala podali s tretjega mesta v skupini B. V osmini finala so nato z 81:80 strli Argentino. Izrael je bil do tega srečanja na tem prvenstvu še brez poraza. V osmini finala je s 86:82 ugnal Kamerun, v skupinskem delu pa Švico (102:77) in Dominikansko republiko (80:76), medtem ko Jordanija proti Izraelu zaradi trenutnega stanja ni želela igrati, tako da je bilo srečanje registrirano z 20:0 v korist Izraelcev.

Ista generacija slovenskih košarkarjev je zablestela že na lanskem evropskem prvenstvu do 18 let, na katerem so osvojili bronasto odličje. Takrat so ravno na tekmi za tretje mesto prav tako premagali Izrael.

Reprezentanca do 19 let: Mark Padjen, Leon Ivičič, Leon Zdravković, Vit Hrabar, Urban Kroflič, Žak Smrekar, Filip Petkovski, Mark Povše, Bine Plut, Lovro Lapajne, Mark Ciperle, Aljaž Menič. Selektor: Danijel Radosavljević

SP do 19 let, četrtfinale

