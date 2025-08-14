Plezalni maraton z Janjo Garnbret: skupaj za Botrstvo in športne sanje otrok

Plezalni center Slovenska Bistrica bo 22. in 23. avgusta prizorišče edinstvenega dogodka, ki združuje športno plezanje, plemeniti namen, zabavo in – dvakratno olimpijsko prvakinjo Janjo Garnbret, ki bo v 24-urnem dobrodelnem maratonu poskusila preplezati sto smeri. Aktivno lahko sodelujejo vsi, vse z namenom uresničevanja športnih sanj otrok.

Dogodek, ki ga predstavlja zavarovalnica Allianz, po besedah organizatorjev predstavlja največji dogodek svoje vrste in aktivno vključuje vse obiskovalce – medtem ko Janja poskuša doseči zastavljeni cilj, lahko ob njej plezajo tudi obiskovalci dogodka.

Tako bodo vsak gib, vsak korak po steni in vsak obiskovalec prispevali v dobrodelni sklad za Botrstvo v športu – program, ki omogoča športno prihodnost mladim iz socialno šibkejših okolij.

Dobrodelni plezalni spektakel, ki bo uresničil otroške športne sanje

Zbrana sredstva bodo v celoti namenjena mladim športnikom in parašportnikom v okviru projekta Botrstvo v športu, ki pod okriljem Zveze Anita Ogulin, Fundacije Leona Štuklja in Miroslava Cerarja ter Olimpijskega komiteja Slovenije že pomaga več kot sto otrokom. Sredstva so razdeljena v obliki mesečnih štipendij za mlade športnike, ki jih po športnem merilu potrjuje Olimpijski komite Slovenije, po socialnem pa Zveza Anita Ogulin.

Vsak preplezana smer zvišuje tudi donacijo družbe Allianz, ki lahko, če Janji uspe opraviti zastavljeno nalogo, doseže 35 tisoč evrov. Poleg sredstev, ki bodo zbrana na prireditvi, je za projekt Botrstvo v športu mogoče prispevati tudi s SMS-sporočilom z vsebino JANJA5 (pet evrov) ali JANJA10 (deset evrov) na številko 1919 (velja za vse slovenske mobilne operaterje).

Plezaj, navijaj, daruj – ali vse to za dober namen

Organizatorji so pripravili več možnosti sodelovanja, od vstopnic za plezalce v izbranem časovnem terminu in vstopnic za gledalce, tudi takšne, ki omogočajo celotno edinstveno doživetje 24-urnega spektakla. Vstopnice so na voljo v sistemu Eventim, skladu Botrstvo v športu pa je namenjen celotni izkupiček, tudi od SMS-donacij. Plezalni maraton se bo začel v petek, 22. avgusta, ob 21. uri.

Vse vrste vstopnic bodo omogočale dostop do zaključnega dela spektakla v soboto, 23. avgusta, ob 20. uri, ko bo Janja Garnbret sama na zunanji steni napadla 99. in stoto smer. Organizatorji verjamejo, da bo celoten dogodek šel v zgodovino, navijati pa bo mogoče tako v Slovenski Bistrici kot tudi pred televizijskimi zasloni. V velikem finalu načrtujejo glasbeni šov, srečanje z navijači in praznovanje dobrodelnega uspeha.

Zunanje stene plezalnega centra v Slovenski Bistrici, največjega plezalnega centra v Sloveniji Foto: Gregor Mlakar/STA

Za vse generacije: z Janjo Garnbret na plezalni maraton in pestro doživetje

Tudi zabave ne bo manjkalo, saj med drugim napovedujejo otvoritveno slovesnost in večerno druženje z olimpijci, Red Bullovo plezalno zabavo z DJ-jem in svetlobnimi učinki, mini olimpijado za otroke, stare od pet do 13 let, kjer se jim bo pridružila priljubljena olimpijska maskota Foksi.

Plezalni začetniki bodo lahko pristopili k uvodnim tečajem, poskrbljeno bo tudi za kulinariko, kjer bodo svoje mesto našli tudi smash burgerji in Jezerškov šmorn. V plezalnem središču bodo tudi predstavili poslikave Janje Garnbret.

Slovenska Bistrica – prestolnica vrhunskega slovenskega plezanja

Plezalni center Slovenska Bistrica zagotovo ni bil izbran naključno. V tem največjem športnoplezalnem centru v Sloveniji je na voljo več kot 160 plezalnih smeri s stenami, visokimi med devetimi in 17 metri, in drugimi izzivi, primernimi tako za začetnike kakor tudi za vrhunske plezalce.

"Želela sem ustvariti nekaj, kar povezuje vse, ki imamo radi plezanje – pa tudi tiste, ki verjamemo, da lahko z majhnimi koraki nekomu odpremo pot do velike prihodnosti," je poudarila Janja Garnbret že ob prvi napovedi dogodka junija. " Najbolj se veselim, da bomo združili tekmovalnost in druženje, nekaj, kar je značilno za plezalno skupnost."