Prireditelji športno-marketinške konference Sporto so prvi dan letošnjega dogodka v Portorožu sklenili s podelitvijo nagrad najuspešnejšim znamkam in marketinškim kampanjam preteklega leta v športu. V Sloveniji so nagrade za najboljšo znamko dobili športna plezalka Janja Garnbret, košarkarski zvezdnik Luka Dončić in Nogometni klub Celje.

Izbor najbolj prepoznavnih blagovnih znamk v športu je v okviru Sporta potekal že 17. leto zaporedoma, prireditelji pa so zmagovalce izbirali v sodelovanju z inštitutom za tržne in medijske raziskave Mediana.

Luka Dončić je bil zbran v moški kategoriji. Foto: Reuters

V konkurenci športnic je nagrado dobila Garnbret, med kandidatkami sta bili tudi smučarska skakalka Nika Prevc in alpska smučarka Ilka Štuhec. Med športniki je slavil Dončić, v konkurenci sta bila tudi kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič. Med klubi pa je v Sloveniji najbolj prepoznavno Celje, ki je dobilo tudi priznanje za projekt Moje mesto Celje, moj klub NK Celje za močno lokalno identiteto in pristno povezanost s skupnostjo, med kandidati sta bila tudi košarkarska Cedevita Olimpija in odbojkarski ACH Volley.

Na Hrvaškem so nagrade dobili alpska smučarka Zrinka Ljutić, nogometni klub Dinamo iz Zagreba ter legendarni hrvaški nogometni reprezentant Luka Modrić. V Srbiji pa so prednjačili atletinja Ivana Španović, teniški igralec Novak Đoković in košarkarji Crvene Zvezde.

Sportovo nagrado za dogodek leta je dobil športno-dobrodelni 24-urni plezalni maraton z Janjo Garnbret. Foto: Grega Valančič

Sportovo nagrado za dogodek leta je dobil športno-dobrodelni 24-urni plezalni maraton z Janjo Garnbret v sodelovanju z Allianzom, Elevatum Sports, Spontanzom in Fabulatorijem, tudi kot primer, kako nišni šport poskrbi za čustveno močno zgodbo. Kolesarski projekt S Klanca v klanc - Pogi challenge v sodelovanju z Extremom, Fundacijo Tadeja Pogačarja in Pogi Teama pa je dobil Sportovo nagrado za digitalno učinkovitost.

Nagrado za trajnost je dobil turnir odbojkarske lige narodov v sodelovanju Odbojkarske zveze Slovenije in banke NLB za trajnostno naravnano strategijo in letno merljiv vpliv ter globalni potencial, Sportovo nagrado za sponzorstvo pa projekt Mimik za modro črto Telekoma Slovenije, Pristopa in kolesarske dirke po Sloveniji za opozarjanje na spoštljivo vedenje navijačev ob progi in varnost kolesarjev.

Aktivacijsko nagrado je dobil projekt znamke Argeta Atlantic Grupe ter Smučarske zveze Slovenije z naslovom Argeta Planica: Živi IRL, ne URL, s katerim so mlade povabili k doživetju športa v živo, posebno nagrado Sportove žirije pa je dobilo Botrstvo v športu, ki je v petih letih zraslo od ideje do največjega humanitarnega projekta v Sloveniji. Pri njem sodelujejo Olimpijski komite Slovenije, nevladna in humanitarna Zveza Anite Ogulin & ZPM, Spontanzo, RTV Slovenija in Europlakat.

Preberite še: