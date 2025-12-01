Vodstvo slovenskega nogometnega prvoligaša Celja in celjska mestna občina sta podpisala pogodbi, ki omogočata vzpostavitev novega klubskega vadbenega centra, so sporočili iz kluba.

Kot so zapisali pri vodilni ekipi državnega prvenstva, sta klub in občina dosegla dogovor, s katerim bo Nogometni klub Celje klubsko infrastrukturo dvignil na višjo raven. "Kompleks na Skalni kleti in pripadajoče nogometno igrišče, ki sta v preteklosti že služila kot vadbeni prostor NK Celje, zdaj prehajata v namenske klubske trening površine, ki jih bo samostojno upravljal Nogometni klub Celje," so pojasnili pri Celju.

Dodali so, da bodo v sodelovanju z lokalnimi podjetji in partnerji iz gradbeno-infrastrukturnega sektorja vložili v celovito prenovo objekta in igrišča. "Naš cilj je velikopotezen, a dosegljiv, saj si želimo vzpostaviti sodobni trening center članske ekipe, ki bo vseboval popolnoma opremljene garderobe, fizioterapevtske prostore, fitnes za profesionalne potrebe ekipe, analitične in videoprostore, pisarne za športno-poslovni sektor ter profesionalno urejeno nogometno zelenico," pravijo pri celjskem klubu.

Velik korak naprej za klub

Predsednik zadnjega Valerij Kolotilo pa je poudaril, da je ta projekt izjemno velik korak naprej za klub, a ga vidi predvsem kot naložbo, ki ostaja mestu Celje. "NK Celje skupaj z lokalnimi partnerji ustvarja nekaj, kar bo služilo mestu, klubu in prihodnjim generacijam nogometašev. To ni projekt enega posameznika, je projekt naše celotne skupnosti," je povedal Kolotilo.

Celje v tej sezoni uspešno igra tako v domači ligi, kjer zanesljivo vodi, kot tudi v ligaškem delu konferenčne lige, kjer je trenutno tretje.

