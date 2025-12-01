Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
1. 12. 2025,
14.44

Ponedeljek, 1. 12. 2025, 14.44

39 minut

Evropska liga

Rokometaši Slovana upajo na napredovanje v evropski ligi

Avtor:
STA

Uroš Zorman, LL Grosist Slovan | Foto Aleš Fevžer

Foto: Aleš Fevžer

Pred rokometaši LL Grosista Slovana je odločilna tekma v evropski ligi. Za napredovanje v glavni del tekmovanja na torkovi tekmi, ki se bo v Stožicah pričela ob 20.45, jim tudi morebitna zmaga ali remi proti vodilnim tekmecem iz danskega Aarhusa ne bo dovolj, upati morajo tudi na ugoden razplet druge tekme v predmestju Barcelone.

Slovenski državni in pokalni prvak iz minule sezone je na dosedanjih petih mednarodnih tekmah dosegel dve zmagi in doživel tri poraze ter je na tretjem mestu v skupini C. V glavni del se je že uvrstil Aarhus z osmimi točkami, španski Granollers je zbral pet, LL Grosist Slovan štiri, romunska Baia Mare pa tri točke.

Ljubljanska ekipa lahko na napredovanje upa le v primeru zmage, morebiti celo neodločenega izida, njena usoda pa bo nato odvisna od špansko-romunskega klubskega obračuna v Granollersu, ki se bo prav tako začel ob 20.45.

V primeru ljubljanske zmage mora dve točki osvojiti tudi Granollers, če želi napredovati v glavni del, v primeru neodločenega izida v Kataloniji pa bo zaradi enakega števila točk, a boljše razlike v golih, v prednosti ljubljanska zasedba.

A možnosti za napredovanje ima tudi Baia Mare, v primeru zmage romunske ekipe pa bo njena usoda nato spet odvisna od razpleta dvoboja v Ljubljani.

"Tekmo bomo vzeli maksimalno resno in jo odigrali zase in lasten užitek ter naredili vse, da jo tudi dobimo." | Foto: RZS

"Tekmo bomo vzeli maksimalno resno"

V ljubljanski ekipi se ne želijo preveč ukvarjati z "matematičnimi izračuni", na torkovi tekmi je njen primaren cilj poraziti vodilno zasedbo v skupini C in trenutno petouvrščeno iz močnega danskega prvenstva.

"Gostili bomo prvo ekipo v naši skupini, ki je konec minulega tedna igrala derbi danskega prvenstva proti vodilnemu Aalborgu in tesno izgubila, kar zgovorno priča o njeni kakovosti in moči. Tekmo bomo vzeli maksimalno resno in jo odigrali zase in lasten užitek ter naredili vse, da jo tudi dobimo. Resda nismo odvisni le od sebe, temveč tudi od razpleta druge tekme v Španiji, a na to se ne bomo ozirali. Naš osnovni cilj je, da skupinski del končamo z zmago, kaj nam bo to prineslo, pa je že druga zgodba," je dejal ljubljanski strateg Uroš Zorman, ki še vedno ni prebolel bolečega poraza v Romuniji.

"V tekmo bomo šli na vso moč in skušali zmagati. Na minulih tekmah smo že dokazali, da lahko igramo na visoki ravni. Iskreno upam, da bomo proti Aarhusu od prve do zadnje minute igrali konstantno in premagali najboljšo ekipo skupine. Na tem dvoboju moramo izpolniti prvi pogoj, torej zmagati, nato pa ni vse odvisno od nas. Bo pa zelo bolelo v primeru, če se nam 'poklopi' izid iz Granollersa, mi pa ne opravimo svoje domače naloge v Stožicah," je dodal 34-letni vratar Aljaž Panjtar.

Tekmo v Stožicah bosta sodila Francoza Titouan Picard in Pierre Vauchez.

