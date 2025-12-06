Favoriti do zmag, najbolj so po robu hodili Celjani

Štirinajsti krog lige NLB se je začel v Velenju, kjer so domači rokometaši tesno premagali ekipo iz Škofje Loke z 31:29. V soboto so favoriti prišli do novih načrtovanih zmag. Če pa sta vodilni Trimo Trebnje in branilec naslova LL Grosist Slovan premagala tekmeca z višjo razliko, pa so se morali Celjani pošteno potruditi, da so v derbiju kroga doma odpravili Slovenj Gradec (37:36). Korošci so še v 56. minuti vodili s 35:23, nato pa je končnica pripadla gostiteljem.

Rokometaši iz Celja v zadnjem času hodijo po robu, a dosegajo zmage. V končnici dvoboja so se ponovno izvlekli iz kočljivega položaja, tako kot pred tednom dni v Škofji Loki, in dosegli deseto zmago v državnem prvenstvu. Gostje so imeli še v 56. minuti tri gole naskoka (35:32), končnica pa je pripadla gostiteljem. Po dveh golih Aljuša Anžiča in enem Luke Perića so v 58. minuti izenačili na 35:35, v razburljivi končnici pa osvojili obe točki, potem ko je zmagoviti gol zabil Perić.

Pri gostiteljih sta bila najučinkovitejša Mai Marguč z 12 in Perić z osmi goli, pri gostih pa Bor Breznikar z osmimi in Vuk Milenković s šestimi zadetki.

Slovan hitro prebolel izpad iz Evrope

Bruno Vili Zobec je dosegel osem zadetkov za Slovan. Foto: Aleš Fevžer Ljubljančani so hitro preboleli izpad iz evropske lige in v Prlekiji dosegli 11. zmago v državnem prvenstvu. Po novi zmagi so na drugem mestu, imajo točko zaostanka za vodilnimi Trebanjci, medtem ko so Ormožani nazadovali na deseto mesto.

V dvorani Hardek je bilo izenačeno do izida 10:10, nato pa so na parketu zagospodarili izbranci gostujočega trenerja Uroša Zormana in polčas zaključili s prednostjo petih golov (19:14).

Ljubljančani so v drugem polčasu imeli vajeti trdno v svojih rokah, vselej so bili korak ali dva pred domačimi rokometaši in brez težav osvojili novi točki. Največ so vodili za deset golov.

Pri Ljubljančanih sta bila najučinkovitejša Bruno Vili Zobec z osmimi in Gal Marguč s sedmimi goli, pri Ormožanih pa Martin Hebar z osmimi in Denis Škrinjar s petimi zadetki.

Trimo pobegnil gostiteljem po 37. minuti

Timotej Grmšek je bil najboljši strelec Trima. Foto: Luka Kotnik Trebanjska zasedba je v predmestju Ljubljane opravičila vlogo papirnatega favorita, po dvanajsti zmagi pa ima še naprej točko prednosti pred LL Grosistom Slovanom, ki je slavil v Ormožu. Škofljica ostaja na predzadnjem mestu v 12-članski ligi.

Izbranci domačega trenerja Aleša Repine so bili v prvem in v začetku drugega povsem enakovredni in konkurenčni favoriziranim gostom, po zaostanku 17:18 v 37. minuti pa se je tehtnica odločno nagnila na stran rokometašev iz Trebnjega.

Gosti so si v 42. minuti prvič na dvoboju priigrali pet golov prednosti (23:18), ko so sedem minut kasneje povedli s 26:19 pa je bilo tudi povsem jasno, da bodo osvojili obe točki.

Pri gostih je bil najučinkovitejši Timotej Grmšek s šestimi goli, medtem ko sta Veljko Pavlović in Marko Majstorović dosegla po pet zadetkov. Jaša Bogovič in Malik Tatar sta za gostitelje dosegla štiri gole.

Vratar Radovljice zbral kar 22 obramb

Zadnjeuvrščena zasedba iz Radovljice je dosegla drugo zmago v ligi NLB. Po zmagi nad Škofljico v četrtem krogu je po desetih sušnih krogih na kolena položila še Krko.

Večji del dvoboja na Gorenjskem je minil v enakovredni predstavi, prelomni trenutki dvoboja pa so pripadli izbrancem domačega trenerja Uroša Krstiča, ki so v 49. minuti povedli s 25:20. Absolutni junak dvoboja je bil beloruski vratar v vrstah radovljiške zasedbe Jahor Stasjuk, ki je zbral kar 22 obramb.

Škofjeločani namučili Velenjčane

Gorenje je ugnal Škofjo Loko. Foto: Jan Gregorc Rokometaši velenjskega Gorenja so v petek premagali Škofjo Loko z 31:29 (12:17). Po prepričljivem uvodu izbrancev domačega trenerja Zorana Jovičića in vodstvu s 6:2 je najprej kazalo na gladko zmago Velenjčanov, a Škofjeločani niso bili tega mnenja. Hitro so izenačili na 7:7, v končnici prvega polčasa pa povsem zasenčili gostitelje in se na veliki odmor odpravili s prednostjo petih golov (17:12).

Rokometaši iz Šaleške doline so se v drugem polčasu podali v odprt boj za Gorenjci. Ujeli so jih šele v 57. minuti, ko je Grk Nikolaos Tzortzinis izenačil na 29:29. Minuto kasneje so po golu Vida Kačičnika povedli s 30:29, v razburljivi in živčni končnici pa tudi zadržali prednost. Po golu Jerneja Drobeža je bilo tudi jasno, da bodo dosegli peto zmago v nizu.

V domači ekipi sta bila najučinkovitejša Tarik Velić z devetimi in Amir Bašić s štirimi goli, v gostujoči pa Mirko Latković s sedmimi in Peter Peternel s petimi zadetki.

Ribničani izgubili še sedmič

Rokometaši iz Ivančne Gorice so v Ribnici dosegli tretjo zmago v ligi NLB ter se po številu točk izenačili s Škofjeločani in Ormožani. Vsi so zbrali po devet točk, medtem ko Ribničani po sedmem porazu v sezoni ostajajo na sedmem mestu v 12-članskem elitnem ligaškem tekmovanju.

Pri gostih so Matevž Tekavčič, Lun Ključanin in Domen Košir dosegli po pet golov, vratar Luka Zupančič pa je zbral 13 obramb. Pri gostiteljih so bili najučinkovitejši Omer Mehmedović, Uroš Knavs in Luka Vukićević, vsi so dosegli po pet zadetkov.

Liga NLB, 14. krog

Petek, 5. december:

Sobota, 6. december:

Lestvica:

Preberite še: