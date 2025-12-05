V Celje se z novo sezono po več kot desetih letih vrača eden najprepoznavnejših slovenskih rokometašev zadnjega desetletja –Gašper Marguč. Je dolgoletni nosilec igre madžarskega Veszprema, eden najboljših desnih kril na svetu in otrok celjske rokometne šole.

Njegov povratek je izjemno močan mejnik tako športno kot simbolno: v Zlatorog se vrača igralec z več kot tri tisoč zadetki na članski ravni, ki je slovensko in evropsko rokometno sceno zaznamoval z vztrajnostjo, predanostjo in vrhunskimi predstavami, so sporočili iz RK Celje Pivovarna Laško.

Gašper Marguč je svojo pot začel prav v Celju, kjer je med letoma 2009 in 2014 zbral 200 nastopov in 949 zadetkov. Že zelo mlad se je uveljavil kot eden najbolj eksplozivnih slovenskih igralcev, kar ga je leta 2014 pripeljalo v madžarski Veszprem, madžarskega giganta in enega največjih evropskih klubov, ki spada v sam vrh rokometnega sveta.

V dvanajstih sezonah je v klubu dosegel kar 1653 zadetkov, kar ga uvršča na šesto mesto večne klubske lestvice – dosežek, ki govori o njegovi stabilnosti, kakovosti in zmožnosti igranja na najvišji ravni.

V dresu slovenske reprezentance je zbral 134 nastopov in 459 zadetkov. V elitni ligi prvakov je med najboljšimi dvajsetimi strelci vseh časov.

Zaigral bo z mlajšim bratom Maiem

"Zelo sem vesel, da se vračam v matični klub. Zgodba o povratku se je zelo hitro razpletla, od prvega stika do sestanka je minilo le nekaj dni. Prepričale so me ambicije in vizija kluba, ki sta jo z mano delila predsednica ter direktor. Videl sem se v tej zgodbi in odločitev ni bila težka. Sam podobno razmišljam, vračam se maksimalno motiviran ter ambiciozen," je dejal Marguč.

Povratek v Celje je tako še bolj čustven tudi zato, ker bo Marguč prvič v karieri zaigral z bratom Maiem, ki je od njega mlajši 17 let. Celje tako dobiva enega najbolj unikatnih rokometnih tandemov v zgodovini slovenskega športa. "Veliko mi pomeni, da bom zaigral skupaj s svojim mlajšim bratom Maiem. Nisem si predstavljal, da se bo tudi to zgodilo v moji karieri, tako da mi to predstavlja še dodaten motiv ob povratku v domači klub. V Celju, hramu slovenskega rokometa, si želim zmagovati, se potegovati za vse domače lovorike in si izboriti mesto v Evropi. Verjamem v bodoče soigralce, ekipa Celja je mlada, polna potenciala oziroma talenta. Res bo lepo ponovno stopiti na domač parket, pred Florijane, ponovno obleči celjski dres," je za klubsko spletno stran še povedal povratnik.

Preberite še: