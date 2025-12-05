Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Petek,
5. 12. 2025,
14.51

Osveženo pred

46 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Celje Pivovarna Laško Gašper Marguč Rk Celje

Petek, 5. 12. 2025, 14.51

46 minut

RK Celje Pivovarna Laško

Močna okrepitev v Zlatorogu: Gašper Marguč se vrača domov

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Gašper Marguč | Gašper Marguč bo spet nosil dres Celja Pivovarne Laško. | Foto Matic Oblak (Felinafilms)

Gašper Marguč bo spet nosil dres Celja Pivovarne Laško.

Foto: Matic Oblak (Felinafilms)

V Celje se z novo sezono po več kot desetih letih vrača eden najprepoznavnejših slovenskih rokometašev zadnjega desetletja –Gašper Marguč. Je dolgoletni nosilec igre madžarskega Veszprema, eden najboljših desnih kril na svetu in otrok celjske rokometne šole.

Njegov povratek je izjemno močan mejnik tako športno kot simbolno: v Zlatorog se vrača igralec z več kot tri tisoč zadetki na članski ravni, ki je slovensko in evropsko rokometno sceno zaznamoval z vztrajnostjo, predanostjo in vrhunskimi predstavami, so sporočili iz RK Celje Pivovarna Laško.

Gašper Marguč je svojo pot začel prav v Celju, kjer je med letoma 2009 in 2014 zbral 200 nastopov in 949 zadetkov. Že zelo mlad se je uveljavil kot eden najbolj eksplozivnih slovenskih igralcev, kar ga je leta 2014 pripeljalo v madžarski Veszprem, madžarskega giganta in enega največjih evropskih klubov, ki spada v sam vrh rokometnega sveta.

V dvanajstih sezonah je v klubu dosegel kar 1653 zadetkov, kar ga uvršča na šesto mesto večne klubske lestvice – dosežek, ki govori o njegovi stabilnosti, kakovosti in zmožnosti igranja na najvišji ravni.

V dresu slovenske reprezentance je zbral 134 nastopov in 459 zadetkov. V elitni ligi prvakov je med najboljšimi dvajsetimi strelci vseh časov.

Zaigral bo z mlajšim bratom Maiem

"Zelo sem vesel, da se vračam v matični klub. Zgodba o povratku se je zelo hitro razpletla, od prvega stika do sestanka je minilo le nekaj dni. Prepričale so me ambicije in vizija kluba, ki sta jo z mano delila predsednica ter direktor. Videl sem se v tej zgodbi in odločitev ni bila težka. Sam podobno razmišljam, vračam se maksimalno motiviran ter ambiciozen," je dejal Marguč.

Povratek v Celje je tako še bolj čustven tudi zato, ker bo Marguč prvič v karieri zaigral z bratom Maiem, ki je od njega mlajši 17 let. Celje tako dobiva enega najbolj unikatnih rokometnih tandemov v zgodovini slovenskega športa. "Veliko mi pomeni, da bom zaigral skupaj s svojim mlajšim bratom Maiem. Nisem si predstavljal, da se bo tudi to zgodilo v moji karieri, tako da mi to predstavlja še dodaten motiv ob povratku v domači klub. V Celju, hramu slovenskega rokometa, si želim zmagovati, se potegovati za vse domače lovorike in si izboriti mesto v Evropi. Verjamem v bodoče soigralce, ekipa Celja je mlada, polna potenciala oziroma talenta. Res bo lepo ponovno stopiti na domač parket, pred Florijane, ponovno obleči celjski dres," je za klubsko spletno stran še povedal povratnik.

Preberite še:

RK Celje Pivovarna Laško : RK Gorenje Velenje
Sportal Začenja se v Velenju
Uroš Zorman, LL Grosist Slovan
Sportal Visoka zmaga Slovana, Škofjeločani namučili Celjane, Trimo ostaja neporažen
Celje Pivovarna Laško Gašper Marguč Rk Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.