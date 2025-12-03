Kavčič proti Henigmanu in Tajniku

V desetem krogu rokometne lige prvakov bo Zagreb Aleksa Kavčiča danes gostil Pelister Nika Henigmana in Domna Tajnika. Barcelono z Domnom Makucem in Blažem Jancem čaka nov obračun s francoskim velikanom PSG.

Füchse Berlin, za katerega bo od izločilnih bojev lahko igral tudi Nejc Cehte, bo na delu pri Kolstadu. Veszprem Gašperja Marguča se bo pomeril Sportingom. Wislo Plock (Miha Zarabec in Mitja Janc) čaka srečanje z ekipo GOG Gudme. V Franciji se obeta "slovenski" obračun med Nantesom Mateja Gabra in Roka Ovnička ter Kielcami Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina. Szeged (Borut Mačkovšek) se bo pomeril s še stoodstotnim Magdeburgom.

Liga prvakov, 10. krog:

Sreda, 3. december

Četrtek, 4. december

Lestvica: