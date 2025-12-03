Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rokometna liga prvakov

Sreda, 3. 12. 2025, 11.47

38 minut

Rokometna liga prvakov, 10. krog

Kavčič proti Henigmanu in Tajniku

Avtor:
Š. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Aleks Kavčič | Aleks Kavčič | Foto Guliverimage

Aleks Kavčič

Foto: Guliverimage

V desetem krogu rokometne lige prvakov bo Zagreb Aleksa Kavčiča danes gostil Pelister Nika Henigmana in Domna Tajnika. Barcelono z Domnom Makucem in Blažem Jancem čaka nov obračun s francoskim velikanom PSG.

Füchse Berlin, za katerega bo od izločilnih bojev lahko igral tudi Nejc Cehte, bo na delu pri Kolstadu. Veszprem Gašperja Marguča se bo pomeril Sportingom. Wislo Plock (Miha Zarabec in Mitja Janc) čaka srečanje z ekipo GOG Gudme. V Franciji se obeta "slovenski" obračun med Nantesom Mateja Gabra in Roka Ovnička ter Kielcami Aleksa Vlaha in Klemna Ferlina. Szeged (Borut Mačkovšek) se bo pomeril s še stoodstotnim Magdeburgom.

Liga prvakov, 10. krog:

Sreda, 3. december

Četrtek, 4. december

Lestvica:

Slovan Aarhus
