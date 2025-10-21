Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
21. 10. 2025,
19.49

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Velika sprememba bo zaživela v sezoni 2026/27

Elitna rokometna lige prvakov se širi na 24 ekip

STA

V sezoni 2024/25 je postal evropski prvak Magdeburg.

V sezoni 2024/25 je postal evropski prvak Magdeburg.

Foto: Reuters

Evropska rokometna zveza (EHF) je odločila, da bo od sezone 2026/27 naprej v elitni ligi prvakov namesto dosedanjih 16 nastopilo 24 ekip, je v sporočilu za javnost zapisal EHF.

Sportal Makuc zabijal za zmago pri razigranem Henigmanu, Janc pa za slavje proti PSG

Določene spremembe bodo tudi v evropski ligi, kjer bo nastopilo 32 ekip, pred skupinskim delom tekmovanja pa ne bodo izpeljali kvalifikacijskih tekem, kot je bilo to v minulih sezonah.

"Reforma obeh najmočnejših tekmovanj je rezultat poglobljene večmesečne razprave. V njej so sodelovali evropski klubi ter predstavniki nacionalnih evropskih lig in zvez. Kakovost evropskih rokometnih klubov je tako visoka, da bosta obe ligi zelo konkurenčni, kar bo povečalo njuno privlačnost za rokometne navijače, medije in partnerje ter obe tekmovanji še dodatno okrepilo na trgu," je v zvezi s tem dejal predsednik EHF Michael Wiederer.

Predsednik EHF Michael Wiederer je prepričan, da bo liga prvakov s 24 ekipami še bolj zanimiva.

V prenovljeni ligi prvakov bo 24 ekip nastopilo v šestih skupinah. Po dve najboljši se bosta nato uvrstili v glavni del tekmovanja, tretje- in četrtouvrščene pa bodo tekmovanje nadaljevale v evropski ligi.

V glavnem delu tekmovanja bo nato nastopilo 12 ekip, po šest v dveh skupinah. Najboljše štiri iz obeh skupin se bodo uvrstile v četrtfinale, zmagovalci teh dvobojev pa se bodo prebili na zaključni turnir lige prvakov, ki bo na tradicionalnem prizorišču v Kölnu.

Prenovo obeh najmočnejših celinskih tekmovanj za sezono 2026/27 mora potrditi še izvršni odbor EHF na svojem decembrskem zasedanju, v sezoni 2027/28 pa se reforma obeta tudi v obeh elitnih ženskih klubskih tekmovanjih.

