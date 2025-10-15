Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Rokometna liga prvakov

Rokometna liga prvakov, 5. krog

Mačkovšek v pričakovanju nemškega velikana

Borut Mačkovšek | Borut Mačkovšek | Foto Guliverimage

Borut Mačkovšek

Foto: Guliverimage

V petem krogu rokometne lige prvakov bo Szeged Boruta Mačkovška gostil Magdeburg. Wisla Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec) se bo pomerila s PSG-jem, Barcelona (Domen Makuc, Blaž Janc) pa se bo mudila pri Pelisterju (Domen Tajnik, Nik Henigman, Nejc Cehte). Kielce z Aleksom Vlahom in Klemnom Ferlinom čaka srečanje z Nantesom Mateja Gabra in Roka Ovnička.

V četrtek bo Zagreb (Aleks Kavčič) gostil GOG, Veszprem (Gašper Marguč) pa se bo srečal s Sportingom.

Liga prvakov, 5. krog:

Sreda, 15. oktober

Četrtek, 16. oktober

Lestvica:

Grosist Slovan Baia Mare
Rokometna liga prvakov
