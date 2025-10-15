Sreda, 15. 10. 2025, 15.45
36 minut
Rokometna liga prvakov, 5. krog
Mačkovšek v pričakovanju nemškega velikana
V petem krogu rokometne lige prvakov bo Szeged Boruta Mačkovška gostil Magdeburg. Wisla Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec) se bo pomerila s PSG-jem, Barcelona (Domen Makuc, Blaž Janc) pa se bo mudila pri Pelisterju (Domen Tajnik, Nik Henigman, Nejc Cehte). Kielce z Aleksom Vlahom in Klemnom Ferlinom čaka srečanje z Nantesom Mateja Gabra in Roka Ovnička.
V četrtek bo Zagreb (Aleks Kavčič) gostil GOG, Veszprem (Gašper Marguč) pa se bo srečal s Sportingom.
Liga prvakov, 5. krog:
Sreda, 15. oktober
Četrtek, 16. oktober
Lestvica: