Mačkovšek v pričakovanju nemškega velikana

V petem krogu rokometne lige prvakov bo Szeged Boruta Mačkovška gostil Magdeburg. Wisla Plock (Mitja Janc, Miha Zarabec) se bo pomerila s PSG-jem, Barcelona (Domen Makuc, Blaž Janc) pa se bo mudila pri Pelisterju (Domen Tajnik, Nik Henigman, Nejc Cehte). Kielce z Aleksom Vlahom in Klemnom Ferlinom čaka srečanje z Nantesom Mateja Gabra in Roka Ovnička.