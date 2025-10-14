Slovan začel evropsko sezono z odliko

Rokometaši LL Grosista Slovana so na uvodni tekmi skupinskega dela evropske lige v Ljubljani premagali romunsko ekipo Baia Mare s 35:29 (20:15). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo v skupini C igrala 21. oktobra, ko se bo v gosteh pomerila z danskim Aarhusom.

LL Grosist Slovan : Baia Mare 35:29 (20:15) Dvorana Tivoli, gledalcev 700, sodnika: Božinovski in Načevski (oba Severna Makedonija). LL Grosist Slovan: Bojić, Panjtar, Slatinek Jovičič 2, Višček, Cokan 4 2), Ljevar 12, Marguč, Mlivić 5, Kljun 3, Mehmedčehajić 1, Brozović, Grginič, Skube 6, Zobec 2, Hrastnik, Suholežnik. Baia Mare: Terehov, Makaria, Nagy 2, Stanciu, Moldovan 4, Botea 7 (2), Racolta, Cumpanici 2, Kotrc 2, Pop 2, Vujić 3, Da Silva Mollino 3, Fotache 1, Sabou 1, Ardelean 1, Barbul 1. Sedemmetrovke: LL Grosist Slovan 2 (2), Baia Mare 2 (2).

Izključitve: LL Grosist Slovan 6, Baia Mare 6 minut.

Rdeči karton: /.

Ljubljanska zasedba v tej sezoni nastopa v drugem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini. Poleg romunskega predstavnika jih v skupini C čakata še po dva dvoboja s španskim Granollersom in danskim Aarhusom, po dve najboljši ekipi pa se bosta po šestih krogih uvrstili v glavni del tekmovanja.

Izbranci Uroša Zormana so prvi polčas dobili za +5. Foto: Aleš Fevžer

Slovenski državni in pokalni prvaki iz minule sezone so zmagovito odprli skupinski del evropske lige. V kultni dvorani pod Rožnikom so na kolena položili uvodne tekmece iz severnega dela Romunije.

Izbranci domačega trenerja Uroša Zormana so v prvi polovici tekme povsem zasenčili tekmece iz Romunije. Po izidu 2:2 so z granitno obrambo in raznovrstno predstavo v napadu povsem prevzeli vajeti igre in z delnim izidom 5:0 v deseti minuti povedli s 7:2.

Ljubljančani so do konca polčasa imeli rezultatski nadzor nad tekmeci iz Romunije, njihova prednost se je vseskozi gibala med štirimi in največ osmimi goli - v 27. minuti je bilo 19:11. V napadu je bil izjemno razpoložen Leon Ljevar, ki je v prvi polovici tekme - ob stoodstotnem metu - dosegel kar osem golov. Na zavidljivo visoki ravni so bili tudi njegovi soigralci, Zorman pa je zaradi kadrovskih težav na položaju krožnega napadalca na to mesto postavil tudi zunanjega igralca Tarika Mlivića.

Romuni so se na začetku drugega polčasa približali na -2, kaj več pa jim ekipa Slovana ni dovolila. Foto: Aleš Fevžer

Ljubljančani so v končnici prvega in začetku drugega polčasa malce zaspali ter gostom dovolili, da so se jim v 38. minuti približali na vsega dva gola (20:22), a so relativno hitro spet vzpostavili hierarhijo na igrišču. Z veliko hitrejšo igro v napadu so v 46. minuti znova imeli pet golov prednosti (27:22).

V prelomnih trenutkih dvoboja niso popustili, gosti iz Romunije so bili do zadnjega zvoka sirene pod njihovim nadzorom. V ljubljanski ekipi sta bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Leon Ljevar z 12 in Staš Skube s šestimi goli.

Na drugi tekmi v skupini C je Aarhus v gosteh premagal Granollers z 31:26.

Ljubljanska zasedba je po sedmih krogih lige NLB skupaj s trebanjsko na vrhu razpredelnice, obe ekipi sta zbrali po 13 od možnih 14 točk, uspešne predstave pa skušajo prenesti na mednarodno sceno in se uvrstiti v glavni del tekmovanja.

V kvalifikacijah za evropsko ligo so nastopili tudi rokometaši velenjskega Gorenja, po dveh tekmah pa so klonili proti švicarskemu Kriens-Luzernu s skupnim izidom 50:59. V evropskem pokalu bosta nastopila Celje Pivovarna Laško in Trimo iz Trebnjega. Štajerska ekipa v drugem krogu meri moči z belgijskim Bocholtom, na prvi tekmi v gosteh je zmagala z 31:27, dolenjska pa bo z avstrijskim Bad Vöslauom obe tekmi igrala v tem tednu.

Evropska liga, 1. krog:

