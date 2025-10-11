Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
11. 10. 2025,
21.58

Osveženo pred

19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evropski Pokal EHF Celje Pivovarna Laško

Sobota, 11. 10. 2025, 21.58

19 minut

EHF evropski pokal, 2. krog, 1. tekma

Celjski rokometaši do zmage v Belgiji

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
RK Celje Pivovarna Laško | Celjani so slavili v Belgiji. | Foto Jure Banfi

Celjani so slavili v Belgiji.

Foto: Jure Banfi

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala v Belgiji premagali Bocholt z 31:27 (18:13). Povratna tekma bo 18. oktobra v Celju.

Mlada in neizkušena celjska zasedba je solidno opravila svojo nalogo na prvi uradni mednarodni tekmi v sezoni 2025/26. Belgijo zapušča s prednostjo štirih golov, preboj v naslednji krog v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini pa mora potrditi na povratni tekmi čez teden dni v svojem Zlatorogu.

Izbranci celjskega trenerja Klemena Luzarja so že v šesti minuti povedli s 5:2. Najvišjo prednost v prvi polovici tekme so si priigrali v končnici, ko so na krilih razpoloženega Andraža Makuca, ki je v tem obdobju dosegel šest golov, trikrat povedli za sedem zadetkov (16:9, 17:10, 18:11).

V začetku drugega polčasa so se jim gostitelji približali na tri gole (15:18, 16:19). Rokometaši iz knežjega mesta so do konca dvoboja imeli veliko vzponov in padcev v svoji igri, rezultatskega nadzora nad gostitelji, kjer je blestel Jur Eussen z 11 goli, pa nikoli niso izgubili. Njihova prednost je vseskozi zanašala med tremi in šestimi goli.

Makuc je za celjsko ekipo v Bocholtu dosegel osem, Aljuš Anžič in Mai Marguč pa sta prispevala po šest zadetkov. Izkazal se je tudi vratar Gal Gaberšek z 20 obrambami, njegov odstotek obramb je bil 42-odstoten.

Timotej Grmšek RK Trimo Trebnje
Sportal Slovan in Trimo stoodstotna, Celjani do remija, Velenjčani poraženi
Timotej Grmšek RK Trimo Trebnje
Sportal Trebanjcem derbi v Velenju, Slovan do tesne zmage, Celjani zlahka
Krim mlinotest pokal finale
Sportal Ajdovke napredovale v tretji krog evropskega pokala
Evropski Pokal EHF Celje Pivovarna Laško
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.