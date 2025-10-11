Celjski rokometaši do zmage v Belgiji

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so na prvi tekmi drugega kroga evropskega pokala v Belgiji premagali Bocholt z 31:27 (18:13). Povratna tekma bo 18. oktobra v Celju.

Mlada in neizkušena celjska zasedba je solidno opravila svojo nalogo na prvi uradni mednarodni tekmi v sezoni 2025/26. Belgijo zapušča s prednostjo štirih golov, preboj v naslednji krog v tretjem najmočnejšem klubskem tekmovanju na stari celini pa mora potrditi na povratni tekmi čez teden dni v svojem Zlatorogu.

Izbranci celjskega trenerja Klemena Luzarja so že v šesti minuti povedli s 5:2. Najvišjo prednost v prvi polovici tekme so si priigrali v končnici, ko so na krilih razpoloženega Andraža Makuca, ki je v tem obdobju dosegel šest golov, trikrat povedli za sedem zadetkov (16:9, 17:10, 18:11).

V začetku drugega polčasa so se jim gostitelji približali na tri gole (15:18, 16:19). Rokometaši iz knežjega mesta so do konca dvoboja imeli veliko vzponov in padcev v svoji igri, rezultatskega nadzora nad gostitelji, kjer je blestel Jur Eussen z 11 goli, pa nikoli niso izgubili. Njihova prednost je vseskozi zanašala med tremi in šestimi goli.

Makuc je za celjsko ekipo v Bocholtu dosegel osem, Aljuš Anžič in Mai Marguč pa sta prispevala po šest zadetkov. Izkazal se je tudi vratar Gal Gaberšek z 20 obrambami, njegov odstotek obramb je bil 42-odstoten.