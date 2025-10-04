Sobota, 4. 10. 2025, 14.58
12 minut
DP v rokometu, Liga NLB, 6. krog
Derbi v Velenju
Osrednja tekma šestega kroga lige NLB bo na sporedu danes ob 20. uri v velenjski Rdeči dvorani, kjer se bosta pomerila Gorenje Velenje in Trimo Trebnje.
Sobota bo poleg osrednje tekme kroga med Gorenjem Velenjem in Trimom iz Trebnjega postregla še s štirimi zanimivimi obračuni. V Radovljici bodo domači rokometaši gostili Jeruzalem Ormož, Celje Pivovarna Laško bo na domačem parketu pričakalo Škofljico, Ribnica se bo pomerila z aktualnimi državnimi prvaki iz Slovana, Krka pa bo v Novem mestu gostila Slovenj Gradec.
Šesti krog se bo zaključil v nedeljo, ko se bosta v Ivančni Gorici pomerila SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in Škofja Loka.
Liga NLB, 6. krog:
Sobota, 4. oktober:
Nedelja, 5. oktober:
Lestvica:
Preberite še: