Avtor:
Š. L.

Sobota,
4. 10. 2025,
14.58

RK Krka RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB

DP v rokometu, Liga NLB, 6. krog

Derbi v Velenju

Gorenje Velenje Zoran Jovičić | Gorenje bo gostilo Trimo. | Foto Aleš Fevžer

Gorenje bo gostilo Trimo.

Foto: Aleš Fevžer

Osrednja tekma šestega kroga lige NLB bo na sporedu danes ob 20. uri v velenjski Rdeči dvorani, kjer se bosta pomerila Gorenje Velenje in Trimo Trebnje.

Sobota bo poleg osrednje tekme kroga med Gorenjem Velenjem in Trimom iz Trebnjega postregla še s štirimi zanimivimi obračuni. V Radovljici bodo domači rokometaši gostili Jeruzalem Ormož, Celje Pivovarna Laško bo na domačem parketu pričakalo Škofljico, Ribnica se bo pomerila z aktualnimi državnimi prvaki iz Slovana, Krka pa bo v Novem mestu gostila Slovenj Gradec.

Šesti krog se bo zaključil v nedeljo, ko se bosta v Ivančni Gorici pomerila SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in Škofja Loka.

Liga NLB, 6. krog:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

RK Krka RK Slovan RK Trimo Trebnje RK Gorenje Velenje Celje Pivovarna Laško Liga NLB
