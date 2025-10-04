Derbi v Velenju

Osrednja tekma šestega kroga lige NLB bo na sporedu danes ob 20. uri v velenjski Rdeči dvorani, kjer se bosta pomerila Gorenje Velenje in Trimo Trebnje.

Sobota bo poleg osrednje tekme kroga med Gorenjem Velenjem in Trimom iz Trebnjega postregla še s štirimi zanimivimi obračuni. V Radovljici bodo domači rokometaši gostili Jeruzalem Ormož, Celje Pivovarna Laško bo na domačem parketu pričakalo Škofljico, Ribnica se bo pomerila z aktualnimi državnimi prvaki iz Slovana, Krka pa bo v Novem mestu gostila Slovenj Gradec.

Šesti krog se bo zaključil v nedeljo, ko se bosta v Ivančni Gorici pomerila SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica in Škofja Loka.

Liga NLB, 6. krog:

Sobota, 4. oktober:

Nedelja, 5. oktober:

Lestvica:

