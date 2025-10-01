Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

DP v rokometu, Liga NLB, 5. krog

Na Kodeljevem ponovitev lanskega finala, zanimivo tudi v Trebnjem

Uroš Zorman Slovan | Slovan bo gostil Gorenje. | Foto Jure Banfi

Slovan bo gostil Gorenje.

Foto: Jure Banfi

Današnji večer bo v znamenju šestih obračunov petega kroga Lige NLB. Osrednja pozornost bo ob 18.30 usmerjena na Kodeljevo, kjer bo LL Grosist Slovan v ponovitvi finala pretekle sezone gostil Gorenje Velenje. Obeta se tudi zanimiv obračun Trimo Trebnjega in Celja Pivovarne Laško.

"Pred nami je še ena zahtevna tekma, še en derbi v kratkem času. Tokrat imamo srečo, da igramo doma in nam ni treba potovati. Po Celju nas zdaj čaka Velenje, v soboto nato Ribnica – res intenziven ritem. Pričakujem trdo in borbeno tekmo, na kateri bomo morali dati vse od sebe, pokazati pravo igro in poskrbeti, da točke ostanejo doma," je pred tekmo dejal trener Slovana Uroš Zorman.

"Proti Slovenj Gradcu smo prebili led in odigrali tekmo po mojih željah ter dogovorih. To mora biti naše vodilo tudi za nadaljevanje sezone. Zdaj odhajamo v Ljubljano, kjer nas čaka Slovan – ekipa, ki je po kakovosti stopničko nad vsemi in prvi favorit ne le tega obračuna, ampak tudi za naslov. A to ne pomeni, da tja odhajamo z belo zastavo. Ravno nasprotno – pripravljamo se, da gremo po zmago, kot na vsaki tekmi," pa je na drugi strani dejal strateg Gorenja Zoran Jovičić.

Štiri tekme se bodo začele ob 19. uri: na Škofljici bo gostoval Jeruzalem Ormož, Trimo Trebnje bo doma izzvalo Celje Pivovarno Laško, na Koroškem bo Slovenj Gradec pričakal Ribnico, Frankstahl Radovljica pa bo gostovala pri SVIŠ Cugelj okna Ivančna Gorica. Za zaključek večera bodo rokometaši Krke ob 19.30 gostovali pri Škofji Loki.

Liga NLB, 5. krog:

Sreda, 1. oktober:

Lestvica:

